Začala platit sleva na pojistném u některých zkrácených úvazků. Ministerstvo k nim chce motivovat zaměstnavatele

Sedmašedesátiletá Anna Šuldová pracuje jako ošetřovatelka v pražském domově pro seniory už jednadvacátým rokem. Plný úvazek za zkrácený vyměnila až teď. „Staré lidi mám ráda, hrozně mě to naplňuje. Nedovedu si představit bez nich být,“ vysvětluje svou neutuchající motivaci pro práci.

Na méně hodin chodí do práce i Alena Glovanová. Připravuje zásilky nebo pomáhá v zákaznickém servisu. „Přiznám se, že už si ani nedovedu představit pracovat na plný úvazek,“ říká s tím, že má nyní více času na děti.

Jejich zaměstnavatelé mají na zkrácený úvazek dalších několik lidí. Nově díky tomu mohou využít slevu na pojistném. Bude se týkat všech menších úvazků u osob starších 55 let, pečujících o děti do 10 let, mladších jednadvaceti let, lidí se zdravotním postižením nebo těch, co mají čerstvě po rekvalifikaci.