Vláda chce prověřit marže u zemědělců, potravinářů i řetězců

Tématem jednání byl i zákon o významné tržní síle, který by měl postihovat nekalé obchodní praktiky. Potravinářské firmy se podle Večeřové spoléhají na to, že umožní postihovat obchodní řetězce. „Může to postihovat i to, že sem ze zahraničí přicházejí výrobky za mnohem nižší cenu, než za jakou jsou prodávány v zemi původu, což je nekalá obchodní praktika,“ doplnila.

Nekula upozornil na vysoké přirážky u vajec nebo cukru

Večeřová i Doležal se pak shodli na tom, že cestou ke zlevnění potravin není zastropování jejich cen, případně obchodních marží. Podle nich to potvrdila i negativní zkušenost z Maďarska. Šéf resortu zemědělství dříve uvedl, že zákon o tržní síle povede k větší transparentnosti trhu a stabilitě v tržním prostředí. Minulý týden v dopise upozornil na vysoké přirážky u cukru a vajec vedení největších obchodních řetězců. Podle Nekuly by neměly zneužívat současné situace k neúměrnému zvyšování zisku.