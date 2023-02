Brno bude mít novou památkovou zónu, odstraňuje dávnou chybu úředníků

Nová městská památková zóna v Brně vytváří jakýsi poloprstenec obklopující na západě, severu a východě historické jádro moravské metropole. To je městskou památkovou rezervací od roku 1989.

Pod památkovou ochranu bude nově spadat například i oblast kolem Konečného náměstí. A to díky činžovním domům z 19. století, respektive z následujícího meziválečného období. Stejné je to v okolí Lužánek či Husovic. Zóna bude rozdělená do čtyř ochranných pásem, což ukládá majitelům nemovitostí povinnost postupovat citlivě při rekonstrukcích. Ochrana se ale týká jen exteriérů, na interiéry se nevztahuje.

„Území dotčené památkové zóny představuje jedinečnou a neopakovatelnou galerii architektury, urbanismu a umění zejména 19. a 20. století. A to od klasicismu, raných a pokročilých projevů historismu, eklektismu, secese a rané moderny, meziválečné moderny, moderního neoklasicismu, tradicionalismu, purismu až po rozmanité avantgardní tendence funkcionalismu,“ vysvětlila pro ČT mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Problém ještě z dob socialismu

Chybu, kterou nová památková zóna částečně opravuje, udělali úředníci v roce 1988. O rok dříve sice začal platit nový zákon, úředníci na to ale nehleděli a dál památky zapisovali tak, jak byli zvyklí. Na chybu se přišlo teprve nedávno a v podstatě náhodou, celá kauza skončila dokonce u soudu.

Ministerstvo kultury začalo s opětovným zápisem památek před dvěma lety. Mezitím ale majitelé některé domy zásadně přestavěli nebo dokonce zbourali. Podle památkářů jich ale naštěstí není mnoho.

Od pondělí vznikne nová památková zóna také ve Znojmě, zahrne mimo jiné Loucký klášter nebo kostel svatého Hypolita, což vedení města vítá. Přípravy na vyhlášení památkové zóny tu trvaly tři roky. Radnice si od ní slibuje nové turistické i podnikatelské příležitosti.