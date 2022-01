Kaple v zaniklé obci nebo bývalý lihovar. V Jihomoravském kraji je třináct nových památek

Díky zařazení na seznam památek může navíc obec žádat o další dotace a v opravách pokračovat. „V letošním roce už to nestihneme, abychom opět zažádali, ale budeme dopilovávat projekt. My sami jsme iniciativu převzali a žádali jsme o to, aby památka opět památkou byla. Je to takový skvost, je to perla tady na hranicích,“ uvedl starosta Vrbovce Jiří Písař (nestr.).

Z 39 návrhů prošlo třináct

Brněnská pobočka Národního památkového ústavu zaslala v loňském na ministerstvo kultury celkem 39 návrhů na zařazení nemovitostí na seznam kulturních památek. Podle ředitele Zdeňka Váchy nakonec resort vyhověl třinácti žádostem.

V Brně je to nově kromě bývalé budovy dělnické úrazové pojišťovny třeba i byt manželů Herdanových v ulici Hlinky. Jeho unikátem je zachované původní vnitřní vybavení ze třicátých let minulého století.