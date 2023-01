Babiš si vybírá pauzu. Nyní se ukáže, zda je ANO hnutím jednoho muže, soudí Jurečka

Babiš neuspěl ve třetích volbách za sebou, v normálních politických stranách už by byli takoví předsedové na odchodu, řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle něho se nyní ukáže, zda je ANO hnutím jednoho muže, či ne.

V této souvislosti připomněl kritické hlasy místopředsedy ANO Ivo Vondráka a ostravského primátora z ANO Tomáš Macury (oba v prezidentských volbách podpořili Petra Pavla). Jurečka kritizoval Babiše také za to, že zanedbával práci ve sněmovně.

Vystrčil by si přál, aby se Babiš choval konstruktivně

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) si netroufl odpovědět na otázku, zda by byla na politické scéně jednodušší dohoda s hnutím ANO, pokud by Babiš odešel do ústraní. Zmínil jen, že například senátoři za ANO nejsou „svázáni tím, co si myslí Babiš“.

Nicméně by si přál, aby se ANO začalo chovat svébytně a aby se Andrej Babiš přestal chovat populisticky. Dal to do souvislosti s tím, že nás čeká obtížné období hospodářské či energetické krize. Bude se také řešit obranyschopnost země a při tom bude důležitá i spolupráce s opozicí. „Přál bych si, aby se do toho Babiš zapojil a choval se konstruktivně,“ podotkl Vystrčil.

Tohle je můj prozatím poslední rozhovor. Víc řeknu 8. února. A krásné ráno vám všem ❤️https://t.co/VyJlbYHvKH — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 30, 2023

Řadu věcí si musíme vyjasnit, uvedl Havlíček

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček pak vysvětlil, co znamená politický detox, o němž se Babiš zmiňoval. Tedy to, že si předseda ANO osm deset dnů odpočine a v této době nebude nijak politicky aktivní. Potom bude předsednictvo hnutí. Do té doby si chce vedení ANO celou řadu věcí vyjasnit. Havlíček by byl osobně rád, pokud by Babiš v politice pokračoval.

Odmítl ale Jurečkova slova „o třetích v řadě prohraných volbách“. Argumentoval například největším počtem hlasů ANO ve sněmovně, daleko před ODS a dalšími stranami. Uznal naopak porážku v prezidentských volbách. Vládní koalici ale kritizoval za to, že v nich neměla odvahu postavit svého kandidáta. „A nám se vysmíváte, že jsme prohráli,“ dodal.

Okamura se nebojí, že mu ANO přebere voliče

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se nebojí toho, že by mu hnutí ANO v dalších měsících sebralo voliče. Připomněl vzestup svého hnutí v několika předchozích volbách, například největší nárůst ze všech v komunálních volbách.

Domnívá se také, že voličí jeho hnutí oceňují to, že SPD je „jedinou vlasteneckou a konzervativní stranou v parlamentu“. V této souvislosti připomněl jeden z rozdílů vůči hnutí ANO, které – na rozdíl od SPD – odmítá referendum o vystoupení z Evropské unie.