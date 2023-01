Poslední měsíc ve funkci stráví Miloš Zeman na cestách. V Lánech chce zůstat i po odchodu z úřadu

Na tento krok ale podle současného předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského nemá končící prezident právo. „Není prostě možné, aby ústavou svěřené pravomoce příslušný činitel vykonával na období, ve kterém už nebude ve funkci,“ reagoval na spekulace o Zemanových posledních politických plánech. Proti jmenování nového předsedy ÚS se vymezil i nadcházející prezident Pavel, který se Zemanem chce při osobním setkání o těchto plánech hovořit.

Končící prezident dovršuje i svůj zahraniční program. Po tom, co voliči vybrali jeho nástupce, vyrazil Zeman na zahraniční návštěvu Srbska. Na letišti ho nejprve přivítal jeho protějšek Aleksandar Vučić, v pondělí pak budou společně jednat a otevřou Český dům v Bělehradě. V Česku by měl český prezident v únoru ještě přijmout rakouskou hlavu státu Alexandera Van Bellena.

Digitální odkaz Miloše Zemana

Poslední roky strávil prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech, po konci mandátu se ale nebude muset stěhovat daleko. Přesune se zhruba o kilometr dál, kde si na kraji obce postavil nový dům. „To je to nejhorší, nejhorší, co mě čeká. Do mého nového domu se naváží nábytek, o to se stará moje paní,“ přibližuje.

Psát paměti ani budovat institut pečující o jeho odkaz ale jedna ze zásadních osobností polistopadové politiky nechce. V politickém důchodu se chystá číst svou oblíbenou literaturu.