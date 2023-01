Lidé v izolaci kvůli covidu už mají možnost odevzdat svůj hlas v druhém kole prezidentských voleb

Možnost hodit hlas do přenosné volební schránky

Voliči, kteří by hlasovali s voličským průkazem, ho musejí komisi odevzdat a ta ho přiloží k seznamu voličů, kteří hlasovali. Tyto seznamy pak podle zákona získají prostřednictvím krajských a obecních úřadů okrskové volebním komise, které budou dohlížet na hlasování v pátek a v sobotu. Bude tím zamezeno případnému vícenásobnému hlasování téhož voliče.

Zatímco z auta budou moci lidé s nemocí covid-19 volit prezidenta pouze ve středu, do přenosné volební schránky budou moci hlasovat lidé s koronavirem v pátek 27. ledna od 08:00 do 22:00 nebo v sobotu 28. ledna od 08:00 do 14:00. Musejí o tento způsob hlasování požádat místně příslušný krajský úřad nebo pražský magistrát nejpozději ve čtvrtek 26. ledna do 20:00. V zařízeních, která by byla kvůli koronaviru uzavřena, budou jejich klienti hlasovat ve čtvrtek od 08:00 do 22:00 a v pátek od 08:00 do 18:00. Při prvním kole žádné takové zařízení nebylo.