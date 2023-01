Firmy jsou většinou v dobré kondici a hledají lidi navzdory rostoucím cenám. Některé však i propouštějí

přehrát video Události: Většina firem hodnotí svou situaci jako dobrou Zdroj: ČT24

Firmy jsou podle analytika pracovního trhu z LMC Tomáše Ervína Dombrovského pod tlakem rostoucích nákladů. „Co je v posledním roce či půl roce trápilo, byl nárůst cen energií, potažmo dalších vstupů, surovin, komponent. Samozřejmě to také vede k nějaké změně v objemu investic,“ dodal. Mezi velmi energeticky náročné podniky, které musely některé zaměstnance propustit, patří například hodonínská slévárna, ve které vznikají části potrubí. Za jednu hodinu spotřebuje tolik elektrické energie jako průměrný rodinný dům za tři měsíce. Společnosti loni vzrostly faktury za energie na pětinásobek – proto se její vedení muselo zamyslet nad dalším fungováním. „Byli jsme nuceni redukovat výrobu ve slévárně ze dvousměnného provozu na jednosměnný, to byl jeden z důvodů, proč došlo k propouštění zaměstnanců, kteří byli přebyteční. Týkalo se to i administrativy a technických úseků, takže celkově z naší firmy odešlo v průběhu loňského roku sedmdesát lidí. Doufáme, že je to všechno,“ přiblížil jednatel VAG Hodonín Pavel Janků.

Stále je poptávka po pracovnících, uklidňuje Jurečka Ministerstvo práce sleduje od loňského července vývoj pravidelně každý týden. Předtím dostávalo statistiky jednou měsíčně. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že data nejdřív naznačovala obavy a k uklidnění situace nepřispívala ani vyjádření některých expertů či politiků o hrozbě masového propouštění. „Viděli jsme, že to nenastane. Stále je poptávka po pracovnících,“ uvedl Jurečka. „Zásadní krize, která by znamenala extrémní nárůst nezaměstnanosti a v které by firmy propouštěly a dělaly masivní úspory na lidských zdrojích, nehrozí,“ dodal také. Zjištění označil v nynější ekonomické situaci za „poměrně pozitivní“. Dle průzkumu případné propouštění plánuje jedenáct procent zaměstnavatelů, přičemž nejvíce ohroženi jsou lidé s nízkou kvalifikací. Podle vrchní ředitelky sekce zaměstnanosti resortu práce Kateřiny Štěpánkové je nyní hromadné propouštění ve srovnání s předchozími roky „v podstatě stejné a v zásadě se nevymyká“. Odlišný byl jen minulý pocovidový rok, kdy úřady práce skoro žádné případy neevidovaly, upřesnila šéfka sekce.

Firmám chybí kvalifikované síly Problémem, který nyní některé firmy trápí, je také podle studie resortu práce nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. S tím se dlouhodobě potýkali například v jedné gumárenské firmě, řešení problému však prý našli. I díky jejich vlastnímu zácviku se jim nakonec podařilo obsadit potřebné kvalifikované pozice. „Jako firma se musíme postarat o to, aby k nám přišli. Protože oni dlouhodobě nejsou. Musíme je naučit, aby dělali to, co potřebujeme,“ vysvětlil marketingový ředitel a spolumajitel společnosti Libor Sedláček. Lákadlem jsou pro uchazeče o práci ve firmě také zvyšující se mzdy – loni až o deset procent. „Co letos, to zatím uvidíme. Plán máme trochu víc při zemi, než jsme měli v minulém roce. Protože očekáváme větší těžkosti,“ prozradil Sedláček.

Většina firem plánuje navzdory krizi přidávat, zjistil průzkum Opatrnější přístup firem potvrzuje také Svaz průmyslu a dopravy. „Loňský rok firmy často řešily zvýšenými bonusy, nicméně nyní je tady celá řada firem, která hlásí, že si pro zvýšené náklady nemůže dovolit buď žádný nárůst mezd, nebo jen velmi mírný,“ podotkl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Nicméně podle průzkumu správy sociálního zabezpečení pro resort práce české firmy plánují navzdory krizi spíše přidávat, obvykle plošně všem zaměstnancům. Půjde nejčastěji o růst okolo šesti až deseti procent. Pouze asi jedno procento podniků uvažuje podle průzkumu o tom, že výplaty bude snižovat. Zhruba dvě pětiny firem pak považují dopad krizí, kterými procházejí, za vážný. Obavy o budoucnost ale vyjádřila jen asi desetina zaměstnavatelů. Naopak příležitost k posílení vidí v krizi necelá třetina firem. Podle Jurečky zaměstnavatelé uvítali strop na ceny energií, snížení spotřební daně u pohonných hmot, odpuštění poplatku na podporu obnovitelných zdrojů či zajištění dodávek plynu, stojí ale i o další podporu. Covid jako trénink? „Prošli jsme obdobím covidu, kdy jsme si už museli sáhnout do rezerv, změnit styl práce. Podnikatelé a zaměstnavatelé ve větší míře přistupovali k flexibilním formám práce, k home-officům. Vnímám to trochu jako trénink na to, co nás čeká teď v souvislosti s krizí na Ukrajině,“ okomentovala výsledky průzkumu mezi firmami ve vysílání ČT24 členka sněmovního výboru pro sociální politiku Marie Jílková (KDU-ČSL). Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Josef Jaroš ovšem upozornil, že u menších firem či živnostníků není nálada tak dobrá jako u větších společností. „Už od podzimu upozorňujeme, že v tomto segmentu očekáváme v prvním kvartálu až prvním pololetí letošního roku velké problémy. Pracovní místa jsou ohrožená v malých městech a na venkově. Těžiště problémů vnímáme v gastronomii, službách, maloobchodu. Naopak v technologických firmách, IT je situace samozřejmě jiná,“ vyjmenoval Jaroš.