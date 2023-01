Rok 2023 nebude lehký, shodují se šéfové velkých firem

Ředitel Linet group Tomáš Kolář je větší optimista, i když podle něj také nebude letošní rok lehký. „Neočekávám nějaké dramatické posuny, ať už se to týká nezaměstnanosti nebo trhu. Budeme si prostě zvyknout na to, že dynamický růst, který jsme měli v poslední dekádě, nebude pokračovat, ale možná se bude spíš jednat o stagnaci,“ řekl.

Společnost Motor Jikov už podle svého šéfa zvyšovala mzdy v loňském roce zhruba o 6,5 procenta. „Budeme muset zvyšovat mzdy, abychom lidi udrželi, ale rozhodně nepokryjeme současnou inflaci,“ poznamenal Dvořák.

Prezident Skansky zmínil, že například pro zaměstnance zachovají benefity, které měli v loňském roce. „Já jsem přesvědčen o tom, že to, co nepřidáme na mzdách, tak to dáme do benefitů. Pro nás je extrémně důležité ve stavebnictví udržet zaměstnanost,“ konstatoval Jurka s tím, že mzdy zvyšovat budou v průměru mezi čtyřmi až šesti procenty.

„Zvyšování mezd bude v řádech jednotek procent,“ doplnil ředitel Linet group. Podle Koláře je ale nutné si uvědomit, že v posledních pěti až sedmi letech rostly platy neproporcionálně k přidané hodnotě celého průmyslu respektive firem.