Pavel přijel do Ostravy, dalšího města, kde na Babiše výrazně ztrácí. Přivítání ho překvapilo

Kromě neúspěšných protikandidátů ho přišly podpořit i některé ostravské osobnosti, například rektor Ostravské univerzity Jan Lata a také politici z regionu. Již na nádraží čekal na Petra Pavla frýdecko-místecký primátor Petr Kotrč (Naše město F-M). „Vnímám, že jestli někde v republice potřebuje kandidát na prezidenta, pan Pavel, podpořit, tak je to právě u nás na severní Moravě. Celý život jsem dělal věci, které jsem vnímal jako správné,“ řekl primátor.

Před volbami vyjádřili podporu Petru Pavlovi ostravský primátor Tomáš Macura i moravskoslezský hejtman a poslanec Ivo Vondrák, přestože jsou oba z Babišova ANO. O to více jejich postoj Pavel ocenil. „Nežádal jsem je o podporu, to bych si rozhodně nedovolil. Myslím si, že každý má právo se rozhodnout sám, ale musím říct, že si toho velice vážím, protože to určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, a to, čemu čelí, svědčí o tom, že museli projevit osobní odvahu,“ uvedl.

Návštěvou v Ostravě zahájil Petr Pavel dvoudenní návštěvu Moravy. V pátek se přesune do Brna, kde jej rovněž čeká setkání s voliči. Do začátku druhého kola prezidentských voleb zbývá osm dní. Zda v březnu usedne na Pražském hradě Pavel, nebo Andrej Babiš, rozhodnou voliči 27. a 28. ledna.