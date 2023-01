Mendelova univerzita přišla o akreditace pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách

„Je to nepravomocné rozhodnutí, je to usnesení rady, v tuto chvíli bude následovat rozhodnutí a samozřejmě opravné prostředky ze strany univerzity,“ uvedl Plaga. Na dotaz, do jaké míry měla za pochybení zodpovědnost bývalá rektorka univerzity Danuše Nerudová, Plaga řekl, že primární zodpovědnost má děkan fakulty a garanti jednotlivých oborů.

„Je to kauzou Mendelovy univerzity jako celku, která má kolektivní orgán – radu pro vnitřní hodnocení. Ano, předsedá mu ze zákona rektor, ale je to kolektivní orgán. To, co posuzovala rada, posuzuje a posuzovat bude, je, zda funguje systém. Systém na škole není spjat pouze s osobou rektora nebo rektorky,“ dodal.

Nerudová na Twitteru uvedla, že doufá, že rozhodnutí úřadu školu do budoucna posílí. „Věřím, že univerzita získá institucionální akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět a z celé věci vzejde ještě silnější,“ uvedla. Možné pochybení na Mendelově univerzitě bylo v médiích jedním z hlavních témat při její kandidatuře na prezidentku.