Rezignoval děkan z Mendelovy univerzity, důvodem jsou pochyby kolem doktorského studia

„Důvodem rezignace je zodpovědnost mě jako děkana za pochybení v minulém období týkající se uskutečňování doktorských studijních programů na fakultě,“ napsal ve svém rezignačním dopisu Pavel Žufan. Zároveň se prý svým krokem snaží zamezit další eskalaci diskusí a napětí na univerzitě, v jednání s Národním akreditačním úřadem i v mediálním prostoru.

„Po dohodě s rektorem univerzity dojde k ukončení jeho působení ve funkci k 31. lednu 2023. Rezignace je výsledkem pečlivého uvážení obou stran,“ stojí v prohlášení na webových stránkách MENDELU.

Žufan byl děkanem od roku 2018. V době, kdy někteří zahraniční studenti údajně neobvykle rychle prošli doktorskými programy na fakultě, Mendelovu univerzitu (MENDELU) jako rektorka řídila nynější prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Na rozdíl od Žufana, který se letos v únoru stal děkanem podruhé, ale neusilovala o další funkční období.

Ke zvážení rezignace vyzval děkana minulý týden rektor Jan Mareš, informoval Deník N. Mareš vede univerzitu od letošního června. Do konce ledna stála v jejím čele Nerudová, pak školu dočasně vedl exministr školství Robert Plaga poté, co nově zvolený rektor Vojtěch Adam rezignoval kvůli pochybnostem o některých publikovaných článcích. Stalo se to ještě před tím, než se vůbec mohl ujmout funkce.