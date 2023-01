Ústavní soud se zastal Němce, kterého zranili pohraničníci při pokusu o překonání železné opony

„Odškodnění nemá být výsměch, má to být zadostiučinění,“ řekl Müller. Navrhoval pětinásobek, tedy 27 750 korun. I tak by suma zůstala daleko za částkami, které se za zranění s trvalými následky přiznávají v současnosti. Justice totiž musí vycházet z dobových předpisů. Může však částku zvýšit s ohledem na mimořádné okolnosti.

Nemohl tušit, že padne Berlínská zeď, upozornil soudce

Šimíček poukázal také na psychické dopady události. Němec podle něj nemohl vědět, že komunistická totalita se blíží ke svému pádu, a hrozily mu další represe. „Nikdo nemohl tušit, že za několik měsíců padne Berlínská zeď,“ uvedl.

Událost se odehrála v červenci 1989. Bartschovi tehdy bylo 23 let, byl občanem tehdejší Německé demokratické republiky a chtěl se dostat na Západ. Poté, co jej pohraničníci zranili, odvezli jej do nemocnice a později předali východoněmeckým bezpečnostním orgánům.