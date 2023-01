V Česku chybí kliničtí psychologové, čekací doby jsou až tři čtvrtě roku. Zádrhel je v jejich vzdělávání

V praxi nedostatek klinických psychologů znamená asi čtyřměsíční čekací lhůty, na řadě míst odmítají pacienty úplně – a to i v akutních případech. Podle Asociace klinických psychologů působí v Česku zhruba 1550 klinických psychologů, podle údajů Světové zdravotnické organizace by jich ale v ideálním případě mělo být alespoň tři tisíce. „Já i moji kolegové občas musíme dokonce pacienty odmítat,“ popisuje hradecká klinická psycholožka Dana Dobiášová. „A v případě, že máte třeba dítě se sklony k sebevraždě, to je problém,“ dodává. Pacienty proto přesměrovává do Pardubic, někteří dojíždí do Prahy. Právě v Hradci Králové je klinických psychologů největší nedostatek, v přepočtu na sto tisíc obyvatel podle posledních dat z roku 2020 působí jen tři, naopak v Praze je to téměř dvacet. Nedostatek podle Jana Bažanta, vedoucího oddělení klinické psychologie v nedaleké Pardubické nemocnici, trvá minimálně třicet let, systematické řešení ale stále chybí. Kvůli válce na Ukrajině nebo také pandemii covidu-19 se navíc problém v posledních letech prohloubil. „V případě, že se nejedná o akutní případy, může trvat objednávací doba až tři čtvrtě roku,“ tvrdí Bažant.

Speciální kurzy jsou obsazené do roku 2024 Aby do zdravotního systému přibyli další kliničtí psychologové, musí absolvovat speciální kurzy, které několikrát do roka vypisují některé tuzemské vysoké školy. Samotné kurzy jsou ale už teď obsazené až do roku 2024. „Všichni vědí o tom, že je nedostatek klinických psychologů, kapacita kurzů, které by to mohly vyřešit, je však nedostatečná a nikdo s tím nic nedělá,“ popisuje studentka psychologie Markéta. „Na Palackého univerzitě sice přidali jeden kurz navíc, to ale v žádném případě nestačí,“ dodává. Roční kurz Psycholog ve zdravotnictví si studenti hradí sami, podle vysoké školy se cena za teoretickou část pohybuje mezi osmi a devíti tisící korunami. K tomu je potřeba ještě dvě stě hodin praxe na vlastní náklady studenta. Dva kurzy ročně v současností nabízí katedra psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, jeden vypisuje soukromá Pražská vysoká škola psychosociálních studií a dva kurzy pořádá katedra psychologie na Univerzitě Karlově v Praze.