V Česku se staví rekordní množství silnic, řidiči z toho budou mít užitek spíš až příští rok

Zatím poslední položka na seznamu zahájených staveb je úsek dálnice D1 u Přerova. I díky tomuto projektu na přelomu roku silničáři hlásí rekordní rozestavěnost. Někde jsou zatím jen čáry v mapách, jinde už se rýsují náspy.

„Řidiči to opravdu poznají až v roce 2024, kdy máme v plánu zprovoznit přes sto kilometrů nových dálničních úseků, což se historicky Ředitelství silnic a dálnic nikdy nepovedlo,“ avizuje šéf ŘSD Radek Mátl.

Stavební tempo vyvolává paralely s devadesátými léty minulého století. Tehdy se totiž povedlo dostavět v podstatě celou D5 od Plzně až na německé hranice, dohromady to bylo 62 kilometrů naráz.

To byl rok 1997. V jednadvacátém století už se získávala povolení daleko hůř, přesto teď řádově srovnatelné kusy Česko opět dokončuje. Jednak jde o dálnici D3 od Českých Budějovic až po Kaplici, tedy skoro na rakouské hranice – 28 kilometrů. V podstatě dokončená by měla být i dálnice D4 od Prahy až po Písek, dodělává se 32 kilometrů jižně od Příbrami.

K tomu se přičte i 21 kilometrů D55 od Otrokovic po Bzenec a na dalších třech dálnicích po jednom úseku.

Rozpočet rekordní, zatím ale nejistý

Rekordní objemy umožňuje rekordní rozpočet na stavby dálnic, asi 70 miliard. Jenže to má háček – u 30 miliard se zatím neví, odkud se vezmou. „Tu možnost si tedy ani nepřipouštím, ale pokud by se to stalo, byl by to velký problém,“ připouští Mátl.