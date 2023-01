Je to dobrý signál o fungování justice, řekl Vondráček ke zproštění Babiše obžaloby

přehrát video Soud osvobodil Babiše v kauze Čapí hnízdo Zdroj: ČT24

Pražský městský soud v pondělí nepravomocně osvobodil Andreje Babiše (ANO) i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Podle soudce Jana Šotta není skutek popsaný v obžalobě trestným činem. „Všichni víme, že když si položíme otázku, zda by se tento soud konal, kdyby Babiš nevstoupil do politiky, tak odpověď je, že ten soud by se nekonal,“ řekl Vondráček s tím, že místo termínu politický proces by použil termín „zpolitizovaný.“ Dodal však, že jde o dobré znamení, že bez důkazů v Česku nelze nikoho odsoudit. Dodal, že pro ANO bylo stíhání Babiše velkou zátěží ať už ve sněmovně, kdy často zaznívalo spojení „obžalovaný premiér“, nebo při vyjednávání. „V roce 2018 nám to opravdu zhatilo některé koalice.“ Vondráček rovněž zmínil, že v politice jsou určité boje, které se podle něj nevedou korektními prostředky. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) podotkl, že respektuje rozhodnutí soudu. V souvislosti s presumpcí neviny zmínil, že je potřeba ji ctít, ale na druhou stranu jsou kritéria pro lidi, kteří se pohybují v politice, přísnější. „Jsou pod drobnohledem a je potřeba s tím počítat,“ uvedl. V souvislosti s politickými boji dodal, že se ODS obecně snaží chovat korektně. „Jsem přesvědčen, že ty prostředky, o kterých mluvil pan Vondráček, nepoužíváme, nebo se je snažíme i utlumit, protože to není správný způsob politiky.“

Podle místopředsedy poslaneckého klubu STAN Jana Laciny došlo k posunu významů. „Do včerejška to byl politický proces, dnes je to spravedlivý soud,“ uvedl a dodal, že názor na Babiše ani po zprošťujícím rozsudku nezměnil. Podotkl také, že Babiš STAN v minulosti označil za mafii. „Nedopřál nám žádnou presumpci neviny. Žádný z našich poslanců nebyl nikdy odsouzen a toto jsme poslouchali ve sněmovně prakticky celý loňský rok,“ uvedl s tím, že Babiš je podle něj člověk, který nerozlišuje v kategorii pravda a lež, ale v kategorii co je pro něj výhodně a není pro mě výhodné. Místopředseda SPD Radim Fiala podotkl, že presumpce neviny by měla platit i pro politiky. „Sedm let se říkalo, že je Andrej Babiš obviněný, obžalovaný, kdo ví, co udělal, a najednou soud řekl, že nevinen.“ Zmínil, že ať by podle něj soud dopadl tak či onak, respektoval by jeho rozhodnutí. „Jsem přesvědčen, že rozhodl tak, jak měl, a respektuji to, ale je tam podle mě jedno ‚ale‘, a to, že vyšetřování trvalo tak dlouho,“ uvedl a dodal, že problémem může být vyšetřování policie či státního zastupitelství.

