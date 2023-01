Odmítnout jmenování Hladíka je v souladu s ústavou, je přesvědčen prezident Zeman. Výhrady k němu trvají

Hladík se zatím měl vypořádat s tím, že jeho kancelář na brněnském magistrátu – kde býval náměstkem primátorky – prohledávala policie v souvislosti s kauzou korupce kolem přidělování městských bytů. Když ale premiér Petr Fiala koncem roku konečně oficiálně navrhl jeho jmenování, vyšlo najevo, že to prezident Miloš Zeman nechce udělat.

Petra Hladíka navrhli lidovci na post ministra životního prostředí již v říjnu, kdy ohlásila rezignaci tehdejší šéfka resortu Anna Hubáčová (KDU-ČSL). Nakonec ji ale na počátku listopadu vystřídal předseda strany Marian Jurečka, který je ale zároveň ministrem práce a sociálních věcí a vicepremiérem a při převzetí resortu dal najevo, že to považuje za dočasnou záležitost, která by měla trvat zhruba měsíc.

A vadí mu i to, že stále pokračuje vyšetřování korupční kauzy kolem brněnských bytů. Zeman míní, že ji bude policie vyšetřovat ještě měsíce. Jmenovat ministrem politika, jehož kancelář policisté prohledali, by v tom případě považoval za „neuvážené“.

Ačkoli vládní koalice obvinila hlavu státu, že odmítnutím jmenovat ministra porušuje ústavu, Zeman sám je přesvědčen, že to tak není. Poukázal, že se v ústavě píše, že premiér ministra navrhuje, z čehož plyne, že prezident návrh může přijmout, nebo odmítnout. „Ústava jednoznačně říká, že premiér navrhuje ministra. Slovo návrh má v češtině naprosto jednoznačný význam, je to něco, co můžete přijmout, nebo odmítnout,“ řekl Zeman.