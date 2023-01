Lidé cestující letecky z Česka do Číny budou potřebovat PCR test na covid

Od neděle budou muset cestující z Česka do Číny podstoupit PCR test na koronavirus do 48 hodin před nástupem na palubu letadla, které míří přímo do Číny. Na webu to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Žádné přímé lety nyní z Česka do Číny a zpět nelétají. Opatření se tak u Čechů týká letů s přestupem.