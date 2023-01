Prezidentští kandidáti Babiš, Diviš a Hilšer a jejich představy o výkonu funkce očima komentátorů

Průběh kampaní prezidentských kandidátů Andreje Babiše (ANO), Karla Diviše a Marka Hilšera předchází podle šéfkomentátora Deníku Martina Komárka jejich dalším politickým plánům. V případě neúspěchu by expremiér Babiš silnou kampaň vytěžil pro úspěch v dalších sněmovních volbách, senátor Marek Hilšer dle něj tyto volby považuje za přípravu pro znovuzvolení do horní komory a podnikatel Karel Diviš volby vnímá jako první politický boj. Analytik serveru Seznam Zprávy Václav Dolejší si myslí, že v prvním kole je Babiš umírněnější a s agresivnějším přístupem přijde v potenciálním druhém kole volby. Prezentace Karla Diviše je pro voliče obtížně čitelná kvůli jeho malé známosti, soudí Dolejší. Dodává, že u Hilšera je v současné kampani vidět větší vyčerpanost než před pěti lety. Kampaň a postoje Andreje Babiše, Karla Diviše a Marka Hilšera představil pořad 90' ČT24. Česká televize takto představuje kampaně všech devíti kandidátů na prezidenta republiky, a to po trojicích seřazených podle vylosovaných volebních čísel.