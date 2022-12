Anketa s Andrejem Babišem: Jako prezident bych bydlel v Průhonicích a na Hradě jen pracoval

Kandidát na prezidenta a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v anketě České televize uvedl, že by v případě zvolení do čela státu úřadoval z Pražského hradu, bydlet ale nadále hodlá ve svém domě v Průhonicích. V nejvyšší ústavní funkci by chtěl navázat komunikaci s vládou, nabízí možnost zastupovat premiéra v záležitostech ekonomické diplomacie. Na tytéž anketní otázky postupně odpovídají všichni kandidáti na post hlavy státu.