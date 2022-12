V Libavé cvičí ukrajinští vojáci

„Ukrajinští vojáci jsou již v Česku ve vojenském prostoru Libavá na plánovaném cvičení,“ uvedl Řehka. Podle ředitele komunikace ministerstva obrany Davida Jareše jsou vojáci v Česku na součinnostním cvičení, které v listopadu schválil kabinet. „Pomáhali chystat kontinuální výcvik, který nyní začíná v souladu s mandátem, který prošel parlamentem,“ řekl.

Sněmovna i Senát tento týden postupně souhlasily s návrhem, že v Česku budou moci do konce příštího roku cvičit až čtyři tisícovky ukrajinských vojáků, jejichž země čelí ruské agresi. Podle dřívějších informací se plánovalo, že výcvik se uskuteční v prostoru Libavá, bude se týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu uskutečnit pět čtyřtýdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až osm set ukrajinských vojáků.

Cvičení vychází z dvoustranné dohody české a ukrajinské vlády. Výhledově by mělo být podle podkladů převedeno pod asistenční misi EU, která by Česku mohla vrátit část nákladů odhadovaných na 975 milionů korun. Při výcviku ukrajinských vojáků získá nové zkušenosti i česká armáda, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Půjde například o informace o operačních postupech obou válčících stran.

Do unijní asistenční mise bude moci Česko podle návrhu vyčlenit až pětapadesát vojáků. Budou moci působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů. Unijní výcvik je podle materiálu zatím plánován na příští dva roky, a to především v Polsku a v Německu. Postupně, s ohledem na potřeby ukrajinských ozbrojených sil a možnosti spojenců, by mohla tato mise působit i v dalších členských zemích.