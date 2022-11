Reportéři ČT: Někdejší komunistický funkcionář se stal na úkor státu zámeckým pánem

Zámek v Dolních Kounicích na Brněnsku je na prodej a na jeho majitele Františka Zoubka přišli reportéři ČT náhodou, když se zabývali majetky čečenských oligarchů blízkých ruskému prezidentu, kteří se ocitli na sankčních seznamech.

„Rodina Bažajevových je jedna z nejbohatších ruských rodin, je původem z Čečenska a pravidelně se umisťuje v žebříčku deseti nejbohatších ruských klanů,“ uvedl redaktor Seznam Zpráv Jiří Pšenička. „Co se týče třeba Mavlita Bažajeva, který má v Česku podnikatelské aktivity, tak on byl v roce 2004 pobočníkem nebo poradcem Vladimira Putina a jeho bratr získal i od Putina státní vyznamenání,“ dodal Pšenička.

A s těmito muži udělal Zoubek v roce 2006 oboustranně výhodný obchod, v jehož důsledku přišel stát o stovky milionů korun. V devadesátých letech si půjčil u banky sto dvacet milionů, ale nesplácel a dluh narostl do výše více než půl miliardy korun. Ručil za něj právě zámkem v Kounicích, který na počátku 90. let koupil od restituentů, a lukrativními pozemky v Čestlicích u Prahy, které v té době měly podle znaleckých posudků právě půlmiliardovou hodnotu. „Je to aktuálně jedno z nejlukrativnějších míst kolem Prahy,“ uvedl v červnu pro Reportéry ČT realitní makléř David Pátek.