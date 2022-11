Jsem stejná jako obyčejní občané a vím, co je trápí, říká kandidátka na prezidentku Rohanová

A proč ti staří poslanci? Ona je totiž otázka, jestli by to vůbec vyšlo. Už bylo po volbách a bylo jasné, že ten mandát brzo skončí…

Že se to může stát. Rozhodně jsem se nepřipravovala na to, že se to stane.

Přišlo mi to naprosto logické a přiznávám, že z jednoho prostého důvodu. Podíváme-li se, kdy jsem odevzdávala hlasy na ministerstvo vnitra, tak to bylo ve chvíli, kdy byl zdravotní stav prezidenta velmi neutěšený. Věděla jsem, že vznikne velmi malý časový úsek pro sběr podpisů občanů, pokud by se, nedej bože, v tu chvíli se současnou hlavou státu něco stalo.

To říká ministerstvo vnitra. Ještě možná uvidíme, jestli se k tomu soud nepostaví jinak. To teď řešit nemusíme, mně jde spíš o tu logiku. Přijde vám logické hlásit se do volby, která ještě není?

Protože zákon mi to umožňuje. A naopak podmínkou toho zákona je, že musíte podat podpisy poslanců v jejich funkčním období. Pokud byste tak neučinili, pak by nebyly platné.

No ano, to je dáno ústavou, ale ta otázka zněla tak, že ta volba ještě nebyla vyhlášena. Volba je, když se vyhlásí. Dřív ta volba není a vy jste se přihlásila do volby, která ještě nebyla vyhlášena, takže nebyla.

Víte, jsou to lidé, s nimiž jsem spolupracovala historicky na úpravě exekučního řádu, na změnách a návrzích legislativy zrovna v této problematice, protože ty lidi znám osobně. Myslím si, že charakterově je to pro mě důležitější než příslušnost k té dané politické straně. Ta samotná osobnost toho člověka.

Nebyla to obava, že by vám to nepodepsali?

To potom nebudete tedy mluvit do těch médií. Takže to nejdřív zkusíte, a když to nepůjde, tak s tím pak půjdete na veřejnost a vytvoříte ten tlak.

To v žádném případě. Toto přece není o donucení, to je o tom…

To jsem neřekla. Jenom říkám, že ženám je to vlastní.

Myslím si, že výhoda je v tom ženském prvku. Tím, že my ženy jsme zvyklé se neustále o někoho starat, protože jsme matky, manželky, přítelkyně, dcery. Snažíme se vždycky urovnat všechny spory tak, aby všechno bylo v pořádku. Myslím, že v tom je přínos ženského prvku. A řekla bych, že nám možná chybí i to vyšší mužské ego.

Chcete-li vysvětlit tu osobnost, tak je to podle mě v mém případě o tom, že jsem jednou z obyčejných občanů. Žiju stejně jako oni, znám jejich životní problémy, prošla jsem si vzestupy a pády. Myslím si, že nejsem člověk, který žije v jakékoli bublině. Že vím, co obyčejné lidi, ale i firmy trápí.

Nevím, jestli to bylo v únoru, asi máte pravdu. Bylo to o tom, že pak se začala obrovským způsobem zhoršovat ekonomická situace lidí v naší republice. A na nás jako asociaci se začalo obracet více a více lidí. A upřímně jsem v tu chvíli dala přednost pomoci těm konkrétním lidem.

Ty občanské podpisy jste vůbec nezvažovala? I v tom nepříjemném případě, o němž jste říkala, že byť si to nepřejete, že se s tím dalo takhle pracovat? Stejně jsou tam poměrně dlouhé lhůty pro to i občanské podpisy sehnat. O tom jste vůbec neuvažovala?

A to je to, co jsem vám vysvětlila. Beru člověka jako charakter, jako osobnost, ne jako příslušníka nějaké politické strany.

Ale o ty podpisy už teď žádáte se znalostí věci, s informacemi, které samozřejmě máme za těch třicet let. Žádáte o ně teď, nevztahuju to k době, kdy vám bylo čtrnáct.

Tak to není. Víte co, bylo mi tenkrát čtrnáct let a opravdu jsem vůbec netušila, co to může způsobit.

Kam si vás vlastně máme politicky zařadit?

Ptáte se, či na střed, doleva, nebo doprava? Dnes víme, že rozdíly mezi pravicí a levicí se velmi stírají, ale já jsem vždycky tíhla k levicové části politického spektra.

Ptám se z toho důvodu, že jste byla členkou ČSSD, v roce 2014 jste v komunálních volbách neúspěšně kandidovala za Úsvit přímé demokracie. Ve volbách do sněmovny v roce 2017 za hnutí Referendum o Evropské unii. Jak se z členky proevropsky orientované sociální demokracie člověk promění v kandidátku za Referendum o Evropské unii?

Ono to není o tom názvu, to samozřejmě nebylo jedinou náplní této strany. Přesto, že ten název takový byl. Bylo to o tom, že mě v tu dobu oslovili, řekli mi pojďte, máte obrovské zkušenosti s tím, jak lidem pomáhat. Pojďte za nás zkusit kandidovat. A referendum o Evropské unii, možná to teď vysvětlím, je, myslím si, jediný způsob, jak bychom my, v případě, že by k tomu vůbec došlo, měli z Evropské unie vystupovat. Zase jenom referendem.

Ale to vy nechcete, pokud se nemýlím?

Ne, nechci.

Tak proč vůbec umožňovat referendum o něčem, co už máme, a vy se toho nechcete zbavit? A vstoupíte do hnutí, které to prosazuje?

Já jsem do něj nevstoupila, pozor.

Omlouvám se – kandidujete za hnutí, které to prosazuje.

Prezident není tím, kdo rozhodne o tom, jakým způsobem se tyhle věci budou vyvíjet, to víme všichni.

Já se ptám na dobu, kdy jste kandidovala za to hnutí. Referendum o Evropské unii je dost výrazná záležitost. Vy nechcete z EU vystupovat, zároveň kandidujete za někoho, kdo chce k tomuto kroku spustit referendum.

Zeptejte se mě na osm let starou záležitost, které body mne přesvědčily o tom, abych kandidovala zrovna za ně. To říkám otevřeně.

Může to vypadat tak nebo si to někdo může vysvětlit tak, že když někde neuspějete, připojíte se k jinému subjektu, protože je to pro vás momentálně výhodné.

Pozor, pozor, pozor. Takže úplně jinak…

Tam byla ta geneze: od proevropské strany k tomuto hnutí. Neúspěšně jste kandidovala a dostanete se až sem. Neměl by být prezident přeci jen, pevnější v postojích, aby tam takovéto posuny nebyly.

Myslím, že mé názory se celé roky nezměnily. Jestliže se podíváte zpětně kdykoli do mých prohlášení, tak myslím, že tam nenajdete nic, co bych řekla někdy jinak, než říkám dnes. Můj postoj je v těch věcech jasný a konzistentní celou dobu.

Takže i s tím, že nechcete referendum o Evropské unii, tak kandidujete za hnutí…

Tak jsem jim chtěla tou kandidaturou pomoct.

I když si myslíte něco úplně jiného.

To je to, co jsem vám vysvětlovala před chvílí. Není to o tom, že já si myslím něco jiného. Myslím si, že bychom neměli vystupovat z Evropské unie…

Jenom nerozumím kandidatuře za takové hnutí. Ptám se na vysvětlení, na váš myšlenkový pochod. To mě zajímá.

Takže váš transparentní účet – jestli jsem se správně díval, tak dnes (v pondělí) v 17 hodin tam bylo něco přes 20 tisíc korun. Kdo vám bude platit kampaň?

Je otázkou, kdo bude platit kampaň. Na transparentním účtu to samozřejmě uvidíte. A já jsem strašně ráda. Od pátku, kdy ministerstvo vnitra oznámilo splnění podmínek kandidatury, máme na transparentním účtu nárůst přes sto procent. Nestojí za mnou žádné velké firmy, nic takového.