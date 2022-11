Cesta do Českých Budějovic se od poledne řidičům prodlouží, dálnice D3 bude zavřená

Silničáři naplánovali uzavírku jako dvacetihodinovou. Začne v sobotu v poledne, skončit by měla v neděli v osm hodin ráno. „Nemělo by se stát, že by uzavírka trvala déle, než jsme uvedli, je tam rezerva,“ ujistil Koloušek. V neděli dopoledne bude ještě D3 průjezdná jen částečně, všechny jízdní pruhy budou řidičům k dispozici po druhé hodině odpoledne.

Adam Koloušek z českobudějovické pobočky Ředitelství silnic a dálnic upozornil, že uzavřena bude tatáž část dálnice D3, kudy nemohli řidiči jezdit ani koncem srpna a v říjnu kvůli odstřelu skal, tyto uzavírky byly však krátké. Uzavřený úsek je dlouhý sedm kilometrů, vede obcemi Ševětín, Vitín a Chotýčany a připadá i v úvahu při cestě do Budějovic na staré silnici již zůstat a dojet do města přes Borek, tedy stejně, jako se jezdilo před otevřením D3.

ŘSD uzavírku připravilo kvůli demolici nadjezdu východně od Chotýčan. Ten musí ustoupit připravovanému dálničnímu parkovišti. Bouraný most nemá velký dopravní význam, vede přes něj polní cesta a značená turistická stezka.