Včelaři jsou spokojení, medu je letos dostatek. Jeho cena ale přesto poroste

„Pokud je hezké počasí, tak se květena opravdu krásně 'vyřádí', a včely mají dostatek až nadbytek pokrmu. Když je počasí špatné, do úlu ho nepřinesou,“ uvedl předseda Včelařského spolku Moravy a Slezska Václav Sciskala.

Počasí na podzim však už pro včely nebylo podle včelaře ideální. „Září, které bylo poměrně chladné, jsme si celkem pochvalovali, ale ten teplý říjen i listopad způsobil, že včely ještě létají, a to není dobře,“ upozornil s tím, že včely by už nyní měly spíš odpočívat. „Teplé počasí (na podzim) spíš podporuje nemoci, a proto je to pro včely nebezpečné,“ dodal.