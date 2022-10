Pětina firem plánuje propouštět. Ohroženy jsou hlavně energeticky náročné obory

Od ledna skončí fixace cen energií dvěma třetinám velkých společností. „Jsou to firmy, které doufají, že se podaří najít řešení těch vysokých cen energií do konce letošního roku,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

„Nepřímo to dopadá i na malé a střední podniky, jelikož jsou velmi často součástí dodavatelsko-odběratelských řetězců těch velkých firem. My máme informace z anket mezi naší členskou základnou, že až dvacet procent firem se chystá začátkem příštího roku propouštět,“ dodává předseda představenstva Asociace malých podniků a živnostníků Josef Jaroš.

Problémy mají malé i velké firmy. „Nám vychází, že zhruba osmnáct procent zvažuje, že ještě do Vánoc začne propouštět, víc takto uvažují velké firmy,“ vyčísluje ředitel odboru legislativy práv a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Majitelka se tak rozhodla provoz výrazně omezit. „Ke konci roku u mě končí zbylá tři děvčata, která tu pracovala, a dál budu pokračovat sama na sebe. Ta firma je moje čtvrté dítě, je mi to hodně líto, vidím tu hodně práce, která se tu udělala,“ říká Macháčková. Dál bude pokračovat i v menších prostorách.

Pokud se řešení najít nepodaří, tak by podle Špicara mohlo na začátku příštího roku začít masivní propouštění v mnohem větším množství sektorů a u mnohem většího množství zaměstnavatelů.

Pekař Josef Kanta zase propustil svých šest zaměstnanců a provoz pekárny ukončil úplně. „Jsou drahé energie, všechny vstupy. Tak prostě musím končit, v dnešní době už to neutáhnu,“ zdůvodňuje Kanta.

Sklárny Moravia už v srpnu propustily dvacet lidí a dalších třicet mělo odejít na podzim. Nakonec se ale rozhodly, že zaměstnance udrží. Dočasně odstavily jednu z pecí a část pracovníků plánují nechat doma za šedesát procent mzdy. Největší česká textilka Juta už propustila sto lidí a omezuje další investice. Záměr propouštět hlásí i další.

„Při propuštění třiceti lidí by to znamenalo na odstupném čtyřnásobek až pětinásobek průměrných měsíčních mezd těchto lidí. Své zaměstnance budeme opět potřebovat a asi by nebylo v tuto chvíli dobré je propouštět a zase získávat zpátky,“ vysvětluje ředitel Skláren Moravia Petr Binko.

Vláda nepomáhá, tvrdí Havlíček

Opozice proto kritizuje vládu, že firmám dostatečně nepomáhá. „Bohužel celá řada firem nepřežije tuto vládu, a to kvůli tomu, že energetická podpora není buď vůbec žádná, nebo přichází velmi pozdě,“ stěžuje si první místopředseda ANO Karel Havlíček.