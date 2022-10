Úsporný tarif – otázky a odpovědi

Úsporný tarif funguje od 1. října 2022 a má fungovat do konce letošního roku.

Příspěvek se nevztahuje na dobíjení elektromobilů (D27d) a víkendový tarif (D61d). Nárok na tuto úlevu nemají ani firmy, a to bez ohledu na distribuční sazbu.

Jak zjistit svou distribuční sazbu?

Distribuční sazba se nachází ve smlouvě s dodavatelem elektřiny nebo na vyúčtování za energie. V případě, že dodavatel poskytuje možnost nahlédnout do interního systému dálkovým přístupem on-line, tak lze sazbu zjistit i z něj.

Jak je to s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje?

Stát jako další formu podpory nabízí odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií. Podpora je dostupná jak pro domácnosti, tak pro firmy. Tato forma podpory má trvat do konce roku 2023. O toto odpuštění si odběratelé žádat nemusí.

Principem je to, že odběratel, který využívá obnovitelné zdroje, ušetří 599 korun s DPH za každou megawatthodinu elektřiny. Pokud by se počítalo s průměrnou roční spotřebou elektřiny domácností, která podle odběratelů dosahuje zhruba 3 MWh, tak by domácnost mohla za rok ušetřit 1797 korun. Domácnost, která spotřebuje 10 MWh elektřiny ročně, tak může ušetřit 5990 korun.