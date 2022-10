Kvůli výdělkům učňů z praxí rodiny často přicházely o dávky. Novela má situaci změnit

Učňové druhých a třetích ročníků můžou za zakázky získat i několik tisíc korun měsíčně. Největší výdělky mají instalatéři nebo automechanici. „Učitel odborného výcviku rozhoduje o tom, kolik práce je produktivní. A podle množství produktivní práce navrhuje žákovi odměnu,“ vysvětluje ředitel Středního odborného učiliště Hubálov Miroslav Kolomazník. Dodává, že za dva týdny výcviku se odměna může dostat na deset tisíc korun.

Právě odměny za praxe a brigády jsou pak posuzované při vyplácení sociálních dávek pro nízkopříjmové rodiny. To by se mělo od 1. ledna změnit. „Je to jeden z faktorů, který může ovlivňovat rozpočet rodiny. Zvláště v případě, kdy jsou rodiny v hmotné nouzi,“ uvedl analytik z Člověka v tísni Daniel Hůle.

„Pro některé rodiny byla výhodnější situace, aby jejich dítě nestudovalo, aby základní docházku ukončilo a šlo na pracák,“ okomentoval situaci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na základě výzkumu Odboru pro sociální začleňování nemají často nízkopříjmové rodiny peníze na náklady spojené se studiem, a děti proto ze škol předčasně odhlásí. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by se tak díky novele měl počet studentů s neukončeným středním vzděláním snížit.