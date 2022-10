Policejní zákrok proti patnáctiletému chlapci na Babišově mítinku byl podle inspekce v pořádku

Policisté tvrdí, že si předem nebyli vědomi toho, že je mladíkovi patnáct let ani že trpí poruchou autistického spektra, o čem je následně poučila jeho matka. „Muž se vizuálně jevil jako osoba zjevně starší patnácti let a v danou chvíli nevykazoval žádné známky autismu,“ poznamenala Nguyenová. Dodala, že policisté mladíkovi nezpůsobili žádné zranění.

GIBS uvedla s odvoláním na výpovědi přítomných, že to učinili poté, co se mladík odmítl legitimovat a chtěl odejít. „Před tím, než provedli služební zákrok, se opakovaně prokázali služebním průkazem a bezprostředně vyzvali muže, aby předložil občanský průkaz. Tento výzvy neuposlechl a ve snaze odejít z místa pryč navíc užil aktivního pohybu proti jednomu z nich. Následně policisté za použití hmatů a chvatů svedli mladého muže na zem,“ uvedla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Odloženo

Inspektoři případ nakonec odložili. „S ohledem na uvedené dospěl policejní orgán GIBS k závěru, že provedený služební zákrok a s ním spojené použití donucovacích prostředků ze strany policistů bylo v dané situaci oprávněné, přiměřené a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními akty řízení Policie České republiky,“ shrnula mluvčí.

Již krátce po zákroku policisty částečně hájil policejní prezident Martin Vondrášek. Za zásadní považuje, že mladík odnášel reproduktor. Policie podle něj nemůže přihlížet přestupku a musí v takovém případě konat.

Vondrášek stejně jako nyní GIBS agumentoval tím, že se policisté před zákrokem opakovaně prokázali, zasáhli až poté, co mladík neuposlechl jejich výzvy. Respektu tehdy chlapec řekl, že „ten v růžovém triku mi ukázal placku, ale já jsem nevěděl, co to je 'prokázat se', ani že jsou to policisté“. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po incidentu řekl, že by považoval za vhodné, kdyby případné zásahy na politických mítincích prováděli hlavně uniformovaní policisté.

Policisté tehdy vzbudili pozornost také tím, že jeden z nich byl na politickém mítinku zachycen s propagační čepicí ANO. To prohlásil policejní prezident za nepřípustné, dotyčný policista čelí kázeňskému řízení.