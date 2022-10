České lesy procházejí kvůli oteplování překotnou změnou. Společnost to stojí miliardy

Stejný přístup zvolil i lesní z lesního úseku Stonařov Libor Janda. Jeho revír sice také zásadně zasáhl kůrovec, ale díky výběrovému hospodaření a dlouhodobé podpoře listnatých stromů na jeho území nevznikla obří mýtina jako na sousedních parcelách. Místo ní tam stojí základ nového lesa – mladé smrky, které vyrostly přirozeně ve stínu starých, dnes už pokácených. A také větší plochy listnáčů.

Sám Janda ale upozorňuje na to, že větší zastoupení smrku v novém lese není ideální. Obává se dalšího oteplování a úbytku vody. „Myslím, že na Vysočině se dá smrk dopěstovat už jen do třiceti čtyřiceti let a pak využít. Mezitím počítám s přeměnou lesa a mnohem vyšším zastoupením listnáčů a jedlí. Chci také podporovat přirozené nálety,“ řekl.

Jandovy obavy potvrzují klimatologické modely, které využívá Ústav výzkumu globální změny Akademie věd. Pokud by lidstvo rychle nesnižovalo emise skleníkových plynů, může podle nich dojít ve střední Evropě k takovému oteplení, že ideální podmínky pro smrk ztepilý vymizí i z nejvyšších poloh českých hor.