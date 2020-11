Deset let bez zásahu člověka. Prales Javorina v Bílých Karpatech kůrovec netrápí

Bezzásahových území je v Česku aktuálně deset o rozloze téměř 800 hektarů. Člověk na nich už nikdy hospodařit nebude a může tu projít maximálně po značené stezce. Zatím posledním bezzásahovým územím je Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy. S ohledem na fakt, že lokalita je součástí národní přírodní rezervace, je veřejnosti nepřístupná. Pralesem nevede žádná stezka, po které by turisté mohli chodit. Přístupná je od června do září pouze okrajová část, a to jen s průvodcem.