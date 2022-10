Senátní kluby počítají ztráty a zisky, tři musely vybrat nové předsedy

Pět senátorů, kteří klub opustili, nahradila dvojice nově zvolených senátorů ANO Věra Procházková a Zdeněk Matušek. Za předsedu si členové přejmenovaného klubu ANO a ČSSD zvolili Miroslava Adámka (za ANO) a místopředsedou Petra Víchu (ČSSD). Kromě nich a dvou nových senátorů v klubu zůstávají ještě Ondřej Feber (za ANO) a Ladislav Václavec (za ANO), který v letošních volbách obhájil svůj post a byl jedním ze tří senátorů zvolených již v prvním kole.

Podle Adámka měl ambici předsedat klubu ANO a ČSSD i Václavec. „Po vzájemné dohodě na klubu jsme řekli, že já to vyzkouším teď. Pokud by to nějakým způsobem nešlo, vždycky to můžeme převolit,“ řekl.