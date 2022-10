Volební místnosti se otevřely, lidé mají poslední možnost zvolit nové senátory

Hlasovat může většina z téměř 2,5 milionu voličů, kteří nenašli cestu do volebních místností v pátek . Do pátečního večera přišla v průměru volit jen asi desetina oprávněných voličů. Před šesti lety byla v obvodech, kde se volí letos, vůbec nejnižší účast. Hlasovat přišlo jen 15,38 procenta voličů.

Volební místnosti jsou otevřeny od 08:00 do 14:00. Pak volební komisaři začnou hlasy sčítat. Výsledky bude následně Český statistický úřad zveřejňovat na volebním webu. Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být kompletní výsledky známy do tří hodin po uzavření volebních místností.