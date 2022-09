Soud EU zamítl žalobu Agrofertu na europarlament kvůli utajování dokumentů

Holding Agrofert se domáhal přístupu k dokumentům, na jejichž základě předloni europoslanci mimo jiné navrhli odebrání dotací z fondů Evropské unie kvůli střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše.

Europarlament odmítl dokumenty vydat s odůvodněním, že by to mohlo ohrozit vyšetřování vztahů mezi Babišem a firmou, kterou vložil do svěřenských fondů. Firma tvrdila, že zpřístupnění dokumentů je ve veřejném zájmu, parlament to však odmítá.

Europoslanci měli s Babišem během jeho působení v čele české vlády dlouhodobé spory. Ve svých usneseních jej vyzývali, ať se vzdá vlivu na Agrofert, nebo odstoupí z vládní funkce. Premiér to odmítal a europoslance obviňoval ze zaujatosti kvůli jejich politické příslušnosti.