Soudní dvůr EU zamítl žaloby dvou firem z Agrofertu na Evropskou komisi

„Žaloby se zamítají. Primagra a.s. a Mlékárna Hlinsko a.s. uhradí náklady řízení,“ stojí v písemném usnesení soudu. Ten o nepřípustnosti rozhodl ještě ve fázi písemného řízení. Pokud by žaloby označil za přípustné, následovalo by ústní jednání a poté vynesení verdiktu.

Na lucemburský soud se nejprve obrátila v únoru 2021 Primagra. Mlékárna Hlinsko žalobu podala o několik měsíců později. Soud oba případy spojil a rozhodl o nich současně. Firmy žádaly zrušení zákazu poskytovat granty, které komise nařídila dopisem z 22. října 2020.

Obě firmy v žalobách uváděly stejné důvody. Argumentovaly zejména tím, že Brusel porušil jejich práva, když neměly během auditního řízení „možnost být vyslechnuty“. Evropská komise by navíc podle obou společností neměla prověřovat konkrétní projekty, ale zaměřovat se na dotační systém.

Soudci v Lucemburku konstatovali, že zmíněný dopis sám o sobě nemůže „vyvolat závazné právní účinky“ a nelze tedy po soudu požadovat jeho anulování. Odmítli i některé další argumenty firem. Uvedli nicméně, že rozhodnutí českých orgánů nevyplácet na základě dopisu komise firmám z Agrofertu dotace, je napadnutelné u českých soudů.

„Soud sice naši žalobu zamítl, ale v odůvodnění nám dal za pravdu,“ reagoval mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. „Věříme, že se tímto rozhodnutím budou české orgány konečně řídit,“ dodal.