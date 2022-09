Těží ropu, nechtějí vakcínu proti covidu-19 nebo ztratili zastupitelstvo. Unikátní obce si zvolily nová vedení

Zastupitelé v obcích a městech jsou uprostřed politických vyjednávání. Strany i hnutí začínají tvořit koalice, ze kterých vznikají nová vedení samospráv. Nevězic na Písecku se ale volební shon netýká. V obci se 142 obyvateli místní nedokázali sehnat dostatek lidí na kandidátku, proto se tam o víkendu volby vůbec nekonaly. Obec nyní přechází pod státního správce, který bude mít na starosti základní chod vesnice. Přestože má úředník omezené pravomoci a nemůže například investovat do místní infrastruktury, život v Nevězicích se nezastaví. Teď již bývalý starosta Nevězic Vladimír Kyliánek (nez.) bude v práci pro obec částečně pokračovat i pod úřednickou správou, hlavně kvůli přípravě stavby kanalizace, která by se bez zastupitelstva mohla zastavit. „Pojistili jsme si to, protože správce nemůže za obec jednat. Takže když jsme měli poslední zastupitelstvo, tak mě zplnomocnili, abych vedl jednání ohledně přípravy místní kanalizace,“ říká Kyliánek. Přechod obce pod úředníka také vyburcoval místní k diskuzím o mimořádných volbách i k sestavení kandidátek. Kyliánek prozrazuje, že by mohly vzniknout rovnou dvě. Jednu povede on, na druhé by se podle něj mohli objevit i jeho kritici. Právě nespokojenost některých obyvatel Nevězic s prací zastupitelstva byla jedním z důvodů, proč se v obci nepodařilo sehnat dost lidí na kandidátku. Prý kvůli jejich reptání ztratili bývalí zastupitelé chuť znovu zasednout na úřadu. Tato opozice by teď mohla mít v zastupitelstvu svůj vlastní hlas. Mimořádné volby by se v Nevězicích mohly konat v první polovině ledna.

Starosta na třetí pozici Alespoň jednu kandidátku naopak sestavili v malém Vyškovci u Uherského Brodu. Obec se 156 obyvateli u slovenských hranic patří mezi sídla s nejméně naočkovanými proti covidu-19 v České republice. Přestože se do místního zastupitelstva dostalo všech sedm kandidujících lidí, dlouholetý starosta a lídr Bohumil Hodulík (nez.) skončil po sečtení hlasů až třetí. Od celkových osmačtyřiceti účastníků voleb dostali více důvěry dlouholetý člen zastupitelstva Miloslav Sedlačík (nez.) a místostarostka Veronika Sedlačíková (nez.). Ještě před sobotním zveřejněním výsledků ale starosta Hodulík naznačoval, že na uspořádání zastupitelstva ve Vyškovci nic měnit nebudou.

Politický souboj v novém městě na Vysočině „Ne obec, ale město Lipnice nad Sázavou,“ opravuje starosta Zdeněk Rafaj každého, kdo špatně nazve sídlo u Havlíčkova Brodu. Lipnice v roce 2019 povýšila na město. Místní obyvatelé si proto letos poprvé volili zástupce do městského zastupitelstva. Přestože má město populaci pouze 641 lidí, do vedení úřadu se chtělo dostat hned pět subjektů. Povedlo se to čtyřem z nich. Mezi novými zastupiteli je i Ladislav Horký (nez.), do roku 2010 starosta Lipnice nad Sázavou. Ten byl v souvislosti s hospodařením obce odsouzený za úvěrový a dotační podvod a zpronevěru na čtyři roky do vězení, ze kterých si nakonec odseděl dva roky. Místní ho letos zvolili na radnici znovu, v zastupitelstvu ale ze své kandidátky usedne sám. Vítězem voleb v Lipnici se stalo sdružení nezávislých kandidátů, které vedl současný starosta Zdeněk Rafaj (nez.). Ve vedení úřadu chce zůstat i nadále. Dodává ale, že pozice ve vedení města budou záležet na dohodě mezi zastupiteli. „Aby se něco v městě udělalo, je důležité, aby se zastupitelstvo mezi sebou nedohadovalo. A převládala skupina, která to chce nějak dál táhnout. Nejlépe, když to jsou všichni. To je optimální,“ vysvětluje Rafaj. Jeho kandidátka v Lipnici získala převahu. Pochází z ní pět z devíti zvolených zastupitelů.