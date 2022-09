REPORTÁŽ: V hospodě nadávají, obec ale sami spravovat nechtějí. Nevězice zůstanou po volbách bez zastupitelstva

Náves v Nevězicích na Písecku je během dopoledne klidná, jenom na místním hřišti pod lipou si hraje pár dětí. Kromě nich není v centru vesnice vidět žádné obyvatele, po nerušné hlavní silnici občas projede auto. I autobusová zastávka hned naproti obecnímu úřadu je opuštěná, první autobus tady zastaví až před třetí hodinou odpoledne.

Naproti zastávce stojí budova obecního úřadu s hospodou a koloniálem. V horním patře objektu úřaduje dosavadní starosta Nevězic Vladimír Kyliánek (nestr.). Po podzimních volbách ale jeho místo zůstane prázdné, on sám se do čela vesnice nevrátí. Zájem vést obec by stále měl, jenže současní zastupitelé ztratili chuť vesnici spravovat. Prý kvůli kritice ze strany obyvatel.

„Některým lidem vadilo, že při stavbách se tu otáčí jedna firma,“ vysvětluje Kyliánek výhrady části místních.

Podle starosty ale nemají společnosti o malé zakázky na obcích zájem, vesnice přitom potřebuje firmu, která udělá celkovou dodávku stavby, aby ji starosta nemusel jednotlivě zadávat zedníkům, instalatérům či elektrikářům. „A tohle holt někomu vadí. Že se tady točí jedna firma, která tyhle zakázky bere. Potom se to řeší támhle někde u piva. A jak se říká, stokrát nic umořilo osla, tak mi v konečném důsledku dva zastupitelé řekli, že se na to vykašlou. Že nemají zapotřebí, aby jim někdo nadával do podvodníků,“ vysvětluje starosta. Noví lidé neměli o funkci zastupitele zájem, kandidátka proto zůstala neúplná. A kritici podle něj o práci zastupitele také nestojí.

V hospodě je každý generálem

Mnoho ze sto čtyřiceti obyvatelů Nevězic nemá potřebu situaci kolem zastupitelstva a voleb příliš komentovat. V koloniálu za výlohou zaplněnou trofejemi, které místní z klubu FC Nevězice vyhráli za první místo v Orlík Cupu 2022, se občas mihne zákazník. Vyjadřovat se k volbám ale v obchodu nechtějí. Zájem nemá ani prodavačka.

V Nevězicích dočasně pobývá i velké množství chatařů, které mimo jiné láká i blízkost přehradní nádrže Orlík. Ani oni si však nepřejí míchat se v obci do politiky a raději si názor na situaci ve vesnici nechávají pro sebe.

Sdílnější je až starousedlík Vladimír Štědronský, který na návsi provozuje občerstvení. Se současným vedením vesnice je spokojený. „Máme krásný kontejnery, dříve jsme to měli přímo na vsi, což se mi nelíbilo. Parčík na návsi tu nebyl, byl místo něho asfalt,“ říká Štědronský. Stížnosti některých obyvatel podle něj odrazují místní od další kandidatury na obecní úřad. „Lidi jsou otrávený, z takových rádoby rejpalů, který v hospodě umí jen rejpat a radit,“ dodává vlastník občerstvení.

Počínání zastupitelů naopak kritizuje jeden z obyvatelů domů na návsi. Nelíbí se mu projekty, které obec v posledních letech vybudovala nebo plánuje postavit. Nesouhlasí například s připravovanou stavbou kanalizace. Podle svých slov ji nepotřebuje, protože mu stačí, když jednou za čas domovní odpad vyveze. Pozitivně nevnímá ani rekonstrukci návsi, kde místo asfaltu obec vysadila trávu.

Život se v obci zastaví na podzim

Po podzimních volbách se kritici změn v obci nebudou muset obávat, protože veškeré větší investice skončí. Správu Nevězic u Písku převezme místo zastupitelstva úředník pověřený ministerstvem vnitra.

„Ten úředník v podstatě nemá žádné pravomoci, nemůže uzavírat smlouvy nebo řešit něco za obec. Jenom dohlíží na základní funkce, jakože bude dodávaná elektřina a bude se za to platit. Všechno se zastaví, všechno bude muset počkat,“ říká stávající starosta Kyliánek.

O budoucnost Nevězic se ale místní příliš nebojí. Doufají, že se vše vyřeší v lednu při prezidentských volbách, kdy by v obci rádi uspořádali i mimořádné komunální volby. Většina obyvatel věří, že do té doby se najde dostatek zájemců o pozici zastupitele. Některé možné kandidáty začali přemlouvat už teď. „V nejhorším to tady bude jako sbor starých ruských mužiků, kdy do zastupitelstva půjdou starý, aby se to postavilo na nohy,“ dodává k věci bývalá zastupitelka obce Eva Volfová.