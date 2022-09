REPORTÁŽ: Slivovica je nejlepší dezinfekce, říkají v odlehlém Vyškovci. Očkování ani volby tam neřeší

Vyškovec leží u hranic se Slovenskem, v odlehlé části Moravského Slovácka nazývané Moravské Kopanice. Nedaleko se nachází i známá obec Žítková, kterou proslavil příběh místních bohyň z románu Kateřiny Tučkové a kterou je možné zahlédnout na protějším kopci.

Pro zdejší vesnice je typické řídké osídlení v členitém horském terénu. Obecní úřad, kde se schází sedm místních zastupitelů, stojí hned u vjezdu do Vyškovce. Na návsi se nachází jen několik budov, včetně bývalé školy a nové dřevěné autobusové zastávky. Nikoho tam ale nepotkáte, jen naproti úřadu se za elektrickým ohradníkem pasou krávy. Většina dalších domů je rozesetá po okolních kopcích. Stavení mají kolem sebe široké louky, na kterých místní hospodaří.

Zdánlivě poklidné místo ovšem není bez problémů. V mnoha ohledech se umisťuje na prvních příčkách nejrůznějších republikových statistik. „Pořád něčím vyčníváme. Covidem vyčníváme, nezaměstnaností vyčníváme. Aspoň to trochu oživujeme,“ říká místostarostka Veronika Sedlačíková (nez.).

Podle červencových dat ministerstva práce a sociálních věcí míra nezaměstnanosti ve Vyškovci dosáhla 9,1 procenta a je druhá nejvyšší ve Zlínském kraji. A vysoký je i počet neočkovaných osob. Z informací ministerstva zdravotnictví ze srpna vyplývá, že žádnou dávku vakcíny proti koronaviru nemá 93 ze 119 lidí starších šestnácti let.

Místní očkování proti covidu nepotřebují

Pro pětašedesátiletého starostu Bohumila Hodulíka (nez.) ale statistiky nejsou důležité. To, že je v obci málo očkovaných lidí, mu nevadí. „Mám fůru známých, který mají tři očkování a covida jak prase. Takže kde je problém?“ ptá se. On sám, ani jeho manželka také očkovaní nejsou. „Piju dezinfekci – kvalitní slivovicu,“ vysvětluje Hodulík. „Myslím, že jsme to stejně všeci měli, že to přes nás přešlo.“

Problém není podle starosty Vyškovce ani nezaměstnanost: „Máme tady přes stovku lidí, z toho je deset nezaměstnaných. Takže to je nezaměstnanost deset procent.“ Dodává, že velkou část obyvatel obce tvoří děti a důchodci. Místní lidé podle něj dělají práci různě po okolí, například na stavbách nebo v lese.

Jeho slova potvrzují zvuky pil z okolních lesů, které jsou ve vesnici slyšet ze všech stran. Dřevo zpracovávají také dva místní nedaleko obecního úřadu, což ve zdejších podmínkách znamená asi půl kilometru nahoru do ostřejšího kopce. Starší z nich se prací v lese neživí, zaměstnání ale údajně má. Není z něj ovšem příliš nadšený.

„Na co dělat. Dneska se mají lepší ti, co nedělajú. Berú podpory a všichni sú spokojení,“ říká muž, zatímco s pivem odpočívá na čerstvě pokácené kulatině. Dříve býval v místním zastupitelstvu, s vedením vesnice je teď spokojený. Se současnou, ani předchozí vládou ale ne.

„Dneska je to vidět, že to všecko rozkrádajú. Je to banda zlodějů, nic jinšího,“ dodává muž, který o zveřejnění svého jména nestojí. Stejně jako starosta očkovaný není. Není to podle něj potřeba. „Když je člověk zdravý, je blbost, aby se očkoval,“ vysvětluje. Podobný názor má i jeho mladší spolupracovník. „Znám hromadu lidí, kteří jsou po očkování nemocní“ přitakává a ani on nechce uvést své jméno.

Naopak místostarostka Sedlačíková si zašla pro vakcínu proti covidu-19 už dvakrát. Očkovat se nechala společně s manželem. „Prostě jsme si říkali, že to bude lepší. Že když dostaneme covid, tak příznaky budou jednodušší. A když jsme ho měli, nebylo to divoké,“ vysvětluje jednatřicetiletá žena své rozhodnutí. Proč se místní očkovat nenechají, ale chápe: „Podívejte, však tady ani lidi nevidíte. Domy jsou od sebe daleko.“

Bez sjízdných ulic by obec mohla zaniknout

Komunální volby svérázní obyvatelé moc neřeší, ve Vyškovci vznikla tento rok jenom jedna kandidátka. „Vždycky se směju tomu, když si starostové stěžují. Říkám, že ve Vyškovci končí demokracie u schodů obecního úřadu,“ žertuje starosta Hodulík. V čele obce stojí už od roku 2010, v zastupitelstvu je pak od roku 1991.

„V první řadě nechápu ty politiky, kteří slibují to, co nejde splnit. Já jsem nikdy lidem nic nesliboval, dělám všecko proto, abych jim usnadnil život,“ vysvětluje. Dodává, že předvolební programy nebo kampaně sám nikdy nedělal. Když má někdo z místních problém, tak se za ním zastaví a záležitost si vyříkají napřímo. Po dalších volbách by chtěl starosta opravit například půdu na obecním úřadě nebo místní silnice.

Sedlačíková je v zastupitelstvu druhé volební období a bude znovu kandidovat. Jedním z největších problémů Vyškovce je podle ní malý rozpočet, se kterým obec jen obtížně vychází. „Třeba údržba komunikací v zimě spolkne hromadu obecního rozpočtu. Odhrnování sněhu je v zimě náročné,“ dodává místostarostka.

To, že na opravy kilometrů silnic nemá samospráva dost peněz, je ve Vyškovci jasné na první pohled. Nový asfalt se střídá se záplatovanou silnicí a s občasnými dírami. Obec ale cesty musí udržovat, jinak by zůstala odříznutá od okolních vesnic, kam místní jezdí za prací a nákupy. Těm by jinak nezbývalo nic jiného než se odstěhovat. Občas jsou proto silnice i předmětem sporu – kvůli průjezdu přes soukromý pozemek se obec s jedním majitelem soudí. „Zlepšoval bych, ale nemám za co. Buďme ale rádi za to, co máme,“ dodává ke stavu cest Hodulík.

Náročný život v hornaté krajině ale místním aspoň částečně vynahrazuje okolní příroda a výhledy na pohoří Bílých Karpat. Z kopců je vidět na Moravu i na Slovensko. A možnost rozhlédnout se po krajině láká i výletníky, kteří obcí prochází po turistických trasách nebo projíždí na kole po nové cyklostezce, kterou nechala obec vybudovat.

Vyškovec je oblíbený i mezi chataři a chalupáři, kteří velkou část ze 146 budov ve vesnici obývají. Láká je ticho a klid. A i místní ve Vyškovci návštěvníky tolerují, pokud se drží turistických cest, udržují pořádek a chovají se slušně k okolí.