Venkov opouštějí lékaři i obchodníci. O problémech obcí debatovali předsedové sněmovních stran

Jak vyplynulo z ankety České televize mezi seniory, za problém považují hlavně ti, kteří žijí v menších obcích, že mizí služby. „Pakliže nemají někoho, kdo by si je vyzvedl a odvezl zase zpátky domů, je to hrozný problém. Vidím kolem sebe hodně mladých lidí, kteří si zoufají,“ vylíčila důchodkyně Helena Dvořáková. Předseda opozičního ANO Andrej Babiš viní ze situace současnou vládu. Je přesvědčen, že ta jeho, která skončila loni v prosinci, dělala pro seniory mnoho. „Tato asociální vláda první, co udělala, zrušila slevu na jízdné,“ prohlásil. Vláda podle něj nutí důchodce „potupně jít na úřad práce, předkládat tam nějaké papíry, aby dostali pár korun“. Na to, co by mohlo ANO učinit na komunální úrovni pro zlepšení dostupnosti služeb na venkově, však Babiš odmítl odpovědět. Domnívá se, že nadcházejícím volbám nebudou dominovat lokální témata. „Přestaňte si hrát na komunální. Vždyť je to o vládě, žádný komunál,“ řekl Andrej Babiš. Konkrétně o problémech města Roudnice nad Labem, kde má svoji poslaneckou kancelář, se Andrej Babiš zmínil spíše okrajově. Věří, že se podaří zlepšit dopravní situaci v centru. „Byl otevřen obchvat a kraj slíbil dokončení celého obchvatu,“ dodal. Tvrzení, že vláda bere důchodcům, odmítl předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Když pan poslanec Babiš mluvil o tom, co jsme udělali pro důchodce, tak dlouholetou prioritu lidovců 500 korun výchovného (…) všechny strany podpořily,“ poukázal. Babiš však zpochybnil lidovecké autorství návrhu, tvrdí, že je to myšlenka ANO. Jurečka je přesvědčen, že ze své pozice může usnadnit situaci lidem, kteří potřebují státní pomoc, digitalizací. „Chci, aby to bylo klientsky jednoduché,“ prohlásil.

Lidovecký předseda má poslaneckou kancelář v Olomouci, kde se v posledních letech nedařilo vyřešit problém s parkováním. K němu konkrétně se nevyjádřil, podotkl však, že s dopravní situací má problém celý Olomoucký kraj. Zdůraznil, že se na konci minulého volebního období podařilo poslancům zabránit tomu, aby propadla povolení na dostavbu poslední části dálnice D1 u Přerova. „Podařilo se to prohlasovat tak, aby se procesy stihly dokončit,“ ujistil. Ivan Bartoš, který předsedá Pirátům a zároveň je ministrem pro místní rozvoj, podotkl, že jeho úřad se snaží s využitím státních i evropských prostředků vyrovnávat rozdíly mezi regiony. „Máme index vybavenosti, kterým dokážeme říct, co ve které obci chybí. Víme, že do této obce je třeba směřovat peníze například na posílení dopravy. Díky databázi obcí v České republice dokážeme cílit zdroje,“ ujistil. Bartoš má poslaneckou kancelář v Ústí nad Labem, podotkl, že to je centrum jednoho ze strukturálně znevýhodněných krajů, kde se nedaří dotahovat projekty. „Musíme posílit a směřují na to peníze, aby přišel investiční specialista na projekty a vytvořil zásobárnu projektů,“ zdůraznil.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala hovořil o potřebě spolupráce politiků na komunální i celostátní úrovni. Poukázal na horkovod, který by měl do Brna – kde má poslaneckou kancelář – přivádět teplo z dukovanské jaderné elektrárny. Jeho stavbu podle něj usnadňuje liniový zákon schválený předchozí Poslaneckou sněmovnu. Stejně tak považuje spolupráci mezi státem a obcemi za podstatnou pro zlepšení dostupnosti služeb. Jako příklad uvedl fungování poštovních poboček, které se v minulosti zavíraly. „Naše vláda, pan ministr Rakušan, výrazně zasáhla do činnosti České pošty. V obcích dochází k tomu, že se kombinují služby státu se službami soukromých poskytovatelů. Část soukromých poskytovatelů vrací služby do obce zpátky,“ řekl. Zmínil se také o potřebě motivovat lékaře, aby pracovali i na venkově. Totéž téma rozvedl předseda opoziční SPD Tomio Okamura. Nedostatek lékařů považuje i za důsledek toho, že někteří absolventi lékařských fakult odcházejí do zahraničí. „Pakliže chtějí po absolvování odjet do zahraničí (…), měli by mít povinnost dva až tři roky nejprve pracovat v České republice,“ řekl. Alternativně by si podle něj mohli studium zaplatit. Problém ve zdravotnictví totiž není jen na venkově, ale i v Ostravě, kde má Okamura poslaneckou kancelář. Město plánovalo rozšíření své nemocnice, to se ale nepodařilo. „Je potřeba, aby na to přispěl stát, není to v silách obce ani komunálních politiků,“ komentoval situaci.

Dostupnost dalších služeb ale podle něj komunální politici zajistit mohou. Obce by podle Okamury měly podporovat sociální bydlení pro seniory, terénní sociální služby, hospice, přidat místa v domovech seniorů a také postavit více azylových domů pro samoživitele s dětmi. Podobně jako Babiš obvinil i on vládu, že dostala obyvatele České republiky do svízelné situace. „Miliony lidí nemají peníze. V Kladně jsem potkal pracující rodinu, která skončila v garáži, protože nemá peníze,“ řekl Okamura. Předsedkyně TOP 09 a také Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se domnívá, že obce toho ve věci udržení lidí a s nimi i služeb na venkově zmohou docela hodně. „Sociální služby, o to se starají obce, aby byly dobře ufinancované, potažmo kraje, které na to dostávají peníze od státu. Je to i jejich vizitka, jak jsou schopné služby udržet a zafinancovat,“ přiblížila. Jako příklad toho, co obce mohou udělat, uvedla sociální taxi, které je díky obecním příspěvkům pro seniory za přijatelnou cenu a může je odvézt třeba k lékaři. Pekarová Adamová v Poslanecké sněmovně reprezentuje Prahu, kde je spíše než nedostupnost služeb problémem nedostupnost bydlení. Z pohledu poslankyně považuje za důležité podporovat legislativu, která výstavbu a dostupnost bytů usnadní, zmínila se také o zákoně o regulaci krátkodobých pronájmů. „Je důležité, abychom nastavili podmínky pro všechny stejné. Aby někdo nemohl vydělávat na tom, že nemusí platit poplatky jako hotely,“ uvedla. Vít Rakušan, který je ministrem vnitra a předsedou STAN, odkázal při řešení situace s dostupností služeb na Kolín, kde býval starostou a kde má také poslaneckou kancelář. Myslí si, že by mohl posloužit jako příklad. „Pokud jsme danou profesi potřebovali, ten člověk dostal ve městě byt, tomu člověku jsme dokázali poskytnout v městské klinice pronájem ordinace. Snažili jsme se ho přilákat tím způsobem, že jsme nabízeli další kvalitní městské služby. Jeho děti se přednostně dostaly do školky, do jeslí a podobně,“ popsal. Kolín však přesto není zcela ideálním městem bez jediného problému. Rakušan to omlouvá tím, že býval „nejzadluženější město v republice“, což se podle něj změnilo. Dodal, že jedná s ministerstvem pro místní rozvoj, aby byly městu k dispozici byty určené původně výhradně pro zaměstnance nedaleké automobilky. ČT přinesla debaty ze tří největších měst Česká televize připravila před komunálními volbami sérii tří debat s volebními lídry ze tří největších měst – Ostravy, Brna a Prahy – na kterou navázala superdebata celostátních lídrů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Do superdebaty bylo pozváno sedm zástupců politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, jak určují zveřejněná volební pravidla České televize.

Volby začnou v pátek ve 14 hodin a skončí o rovný den později. V té době bude rozhodnuto o novém složení drtivé většiny obecních zastupitelstev a s největší pravděpodobností o senátorovi v Ústí nad Orlicí, kde kandidují pouze dva lidé, možná i o některých dalších členech horní parlamentní komory. Tam, kde bude potřeba vybrat senátora až ve druhém kole, se otevřou volební místnosti ještě příští týden v pátek a sobotu.

Naposledy v senátních volbách v roce 2020 získali nejvíce křesel kandidáti STAN – deset z 27, jejichž obsazení se tehdy obměňovalo. Neuspěla naopak tehdejší vládní koalice ANO a ČSSD. ANO získalo jednoho senátora, ČSSD ani jednoho, v důsledku obě strany přišly o vlastní senátní kluby a nahradily je společným klubem PROREGION. V komunálních volbách před čtyřmi lety získali nejvíce hlasů nezávislí kandidáti. V krajských městech bylo nejúspěšnější ANO, které zvítězilo v jedenácti z nich s výjimkou Liberce a Prahy. Primátorů však mělo nakonec méně. V opozici skončilo Babišovo hnutí navzdory volebnímu úspěchu i v Brně, Hradci Králové, Plzni a Jihlavě. Český volební systém vítězovi žádnou specifickou roli nepřiděluje, radu skládá ten, kdo je schopen zajistit v zastupitelstvu většinu.