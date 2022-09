Životní a existenční minimum se od ledna zvýší, zvednou se i přídavky na děti, oznámil Jurečka

„Zvýšení existenčního minima je poměrně jasně ohraničená a adresná pomoc,“ poznamenal Jurečka s tím, že se zároveň rozšiřuje množina žadatelů, kteří mohou této výhody využít. „Je to velká zpráva i pro velkou část lidí, kteří potřebují pomoci s náklady na výchovu dětí, energiemi či potravinami,“ dodal.

Úřady práce vyplatily v červenci podle údajů ministerstva 300 900 dětských přídavků, je to o 25 procent víc než loni za stejný měsíc. Tehdy dávku dostalo 240 dětí. Výdaje v roce 2022 za sedm měsíců činily 2,04 miliardy korun, loni to bylo 1,28 miliardy.

Se zvýšením minima se rozšiřuje okruh rodin, které mohou přídavky pobírat. Zvedá se totiž hranice příjmu pro nárok na dávku. Nyní může přídavky získat například rodičovská dvojice se dvěma předškoláky s měsíčním rodinným příjmem do 43 554 korun čistého či samoživitelka s potomkem na vysoké škole s čistým příjmem do 25 738 korun.

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte činí 630, 770 či 880 korun měsíčně. V rodinách pracujících či studujících rodičů je dávka o 500 korun vyšší, tedy 1130 korun, 1270 korun či 1380 korun měsíčně.

Kvůli inflaci minimum vzrostlo naposledy od července. Nyní pro samotného dospělého činí 4620 korun. Pro dospělé v rodině a děti je částka nižší. Zvýšení minimální částky pro život a přídavků doporučuje Národní ekonomická rada vlády (NERV). Jurečka v minulých týdnech několikrát zopakoval, že vláda je připravena při pokračujícím zdražování částku navýšit.

Vláda rovněž rozhodla o zvýšení přídavků na dítě, který má podle Jurečky pomoci hlavně samoživitelům a rodinám s více dětmi. Příspěvky by se měly od ledna na doporučení NERV zvýšit o třicet procent. Podle expertů dávka dobře cílí na domácnosti s nižším příjmem.

„Pracující rodiny by pak měly dál pobírat dávku o 500 korun vyšší,“ upřesnil ministr. Podle mluvčí ministerstva Evy Davidové dosahuje nyní průměrná vyplácená dávka 1100 korun, po navýšení by měla podle propočtů činit 1320 korun. Základní přídavek by tak od ledna činil 820, 1000 a 1150 korun.