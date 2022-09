Zaměstnanec ministerstva se mohl setkat s ruským rozvědčíkem v Africe

Když Jan Lipavský (Piráti) nastupoval do čela české diplomacie, měly už zpravodajské služby zaměstnance, který vynášel informace ruské straně, v hledáčku. „Činnost onoho muže jsme monitorovali několik let a informaci o něm jsme zákonným adresátům předávali v řádu několika měsíců zpět,“ uvedl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

„Nebudu vůbec komentovat, o koho se jednalo a k jakým dokumentům měl, nebo neměl přístup. Na ministerstvu už dál nepůsobí,“ řekl Lipavský.

Podle Deníku N se ovšem mělo jednat o zaměstnance s nejvyšším stupněm prověrky, tedy přísně tajné, který působil v centrále i na českých ambasádách. Mimo jiné v Africe. „Ruská rozvědka využila jeho slabosti pro ženy a peníze,“ napsal s odkazem na diplomatický zdroj Deník N.

Právě v Africe ho měl podle informací ČT rozvědčík ruské Služby vnější rozvědky (SVR) poprvé nakontaktovat, a to už v průběhu 90. let. Podle některých poslanců zahraničního výboru to není žádné překvapení.

„Člověk s takovouto prověrkou a takovýmto přístupem k informacím, je zajímavý cíl,“ okomentoval člen sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bašta (SPD).

„Že lidé, kteří jsou schopni pracovat pro cizí mocnosti, ve státní správě jsou, je evidentní,“ podotkl člen sněmovního zahraničního výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL).