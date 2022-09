EU se zabývá konfiskací majetku ruských oligarchů. Chce dát návod členským státům

Evropa nyní řeší, jak obstavený majetek použít na obnovu Ukrajiny a vyvlastnit ho zákonnou cestou. „V Evropském parlamentu jsme to už debatovali a shodli jsme se většinově na tom, že je potřeba najít v Evropě právní cestu,“ uvedla europoslankyně Dita Charanzová (ANO).

Změna legislativy

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je potřeba změna legislativy. „Určitě bych to přivítal, ale musí to být ústavně komfortní,“ připomíná. „Vyvlastnění je možné pouze na základě zákona ve veřejném zájmu a za náhradu. Konfiskace by šla nad rámec toho,“ vysvětlil také ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).

Ukrajinská politička Kira Rudyková odhaduje, že Ukrajina bude na rekonstrukci potřebovat zhruba bilion dolarů. „Potřebujeme politickou vůli, potřebujeme řádnou legislativu a potřebujeme, aby byla poražena ruská propaganda a ruské síly,“ uvedla. „Když říkáte, že soukromé vlastnictví je demokratickou hodnotou, mohu vám říci o hodnotě, která je ještě důležitější – je to svoboda. Je to svoboda a demokracie, za kterou bojujeme,“ dodala.