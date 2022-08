Polovina krajů v Česku plánuje zdražit jízdné. O zvýšení cen uvažují i větší města

Středočeský kraj už nyní počítá se zdražením jízdného a u vybraných tarifů se má cena změnit ke konci roku. „Zdražovat jízdné budeme muset, ale teď jednáme o tom, aby to bylo co nejnižší. Bavíme se o intervalu mezi patnácti a dvaceti procenty,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Kraj má dopravu částečně propojenou s Prahou, a proto očekává, že se ceny časem upraví i v metropoli. Ta změnu nyní nechystá, hledá úspory. V příštím roce má provoz MHD stát o miliardu navíc, tedy zhruba dvacet miliard. „Určitě nechceme brzdit investice, budeme muset najít peníze v provozních úsporách,“ podotýká pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Za dopravu platí lidé více už od července například ve Zlínském kraji. Kvůli pokračujícímu růstu nákladů si ale od nového roku připlatí ještě více. „Mělo by to být do deseti procent, nepřipravujeme, že by to mělo výrazněji narůst, a půjde hlavně o jednotlivé jízdné,“ vysvětluje náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel (ANO) s tím, že časových jízdenek se zdražení týkat nebude.