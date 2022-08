Vláda nepodá žalobu na EK kvůli sankci za chyby v zemědělských dotacích

Komise sankci uložila na základě výsledků auditu, který se konal v roce 2019, verdikt zveřejnila letos v červnu. Vláda měla na rozhodnutí o podání žaloby lhůtu do konce tohoto týdne.

Změny v zaměstnávání učitelů

Vláda posílá sněmovně návrh novely upravující zaměstnávání učitelů. Informoval o tom na Twitteru ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Novela posiluje roli ředitelů škol, podporuje začínající učitele a garantuje platy pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy.

Norma má podle návrhu také umožnit učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních a středních školách i bez učitelské kvalifikace.

Absolventi oborů magisterského studia bez učitelské kvalifikace by tak podle návrhu od září příštího roku mohli dočasně učit na druhém stupni základních škol a na středních školách i bez pedagogického vzdělání předměty odpovídající jejich oboru. Nejvýš ale tři roky. Pokud by pak chtěli kvalifikovanými pedagogy zůstat, museli by si učitelské vzdělání doplnit.