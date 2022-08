Školní jídelny od září zdraží obědy, jeden až o šest korun

Zatímco většina školních jídelen se zdražovat teprve chystá, některé to udělaly už v průběhu minulého školního roku. „Jedna naše základní škola byla nucena zvýšit ceny obědů během minulého školního roku, a to o tři koruny za jeden oběd. Přesto s rostoucí cenou potravin i toto zvýšení ceny za obědy není dostatečné a možná se bude i dále zdražovat,“ doplňuje Dagmar Fialová z odboru školství a kultury Prahy 17. K podobným krokům už přistoupily i některé školy na Praze 6.

„K úpravám cen stravného jsme přistoupili z důvodu rostoucích cen surovin, ze kterých je strava připravována,“ říká vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzeň Dagmar Škrlantová. Nárůst cen v plzeňských školních jídelnách od nového školního roku se bude pohybovat od čtyř do šesti korun za oběd.

Ceny obědů porostou i v mateřských školách

Zdražování nemine ani některé mateřské školy, třeba ty v městské části Brno-Ořešín. Podle tajemnice úřadu Vlasty Kalinové plánují jídelny zvýšit stravné od září o desetikorunu na den. Cena podle ní nebude mít vliv na počet strávníků.

Zvýšení cen chystají také mateřské školy v Plzni. „V oslovených mateřských školách se ceny stravného pohybují pro děti od tří do šesti let kolem čtyřiceti korun, navýšení se bude pohybovat až o pět korun. Věková kategorie dětí sedmi let se z původních 43 korun zvýší na 45 až 50 korun,“ dodává Dagmar Škrlantová z plzeňského magistrátu.

Dotace na stravování

Děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit za školní stravování, mohou využívat dotace od nadace Women for Women z projektu Obědy pro děti. Právě kvůli zdražování se na ně teď obrátilo víc zájemců o pomoc.

„Ve srovnání se školním rokem 2020/2021 zájem o pomoc s příspěvkem na stravování ve školním roce 2021/2022 vzrostl o tři tisíce dětí,“ říká manažerka charitativních projektů manželů Tykačových Jana Skopová. Nadace Women for Women aktuálně pomáhá 12 731 dětem, nejvíc ve Středočeském kraji.