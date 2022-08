Spouští se vyplácení pětitisícového příspěvku na dítě. Debata se čeká ohledně navýšení rodičovské

přehrát video Události: Začíná vyplácení příspěvku na děti

Příspěvek budou moci získat rodiny těch dětí, které se narodily od 2. srpna 2004. Stát pak dávku vyplatí i na děti, které se teprve narodí – a to do konce letošního roku. O peníze mohou žádat i adoptivní rodiče nebo pěstouni. Podmínkou pro získání příspěvku jsou příjmy za loňský rok do milionu hrubého. Potvrzení o nich se k žádostem dokládat nemusí. Stačit bude čestné prohlášení, informace si pak stát ověří u Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení. Kdo bude od poloviny srpna žádat, tak buď elektronicky přes aplikaci na webu ministerstva práce a sociálních věcí, nebo osobně na CzechPointech na krajských, městských a obecních úřadech. K on-line podání budou lidé potřebovat elektronickou identitu. „My budeme velmi rychle odesílat tyto žádosti k výplatě. Tam, kde nebudou žádné sporné situace, tam kde proběhne i ověření toho, že člověk splňuje podmínky, tak se budeme snažit, aby opravdu výplata běžela velmi rychle,“ uvádí Jurečka.



Opozice ale parametry příspěvku kritizuje, vadí jí určení věku dítěte do osmnácti let. „My říkáme, že i vysokoškoláci mají náklady se svým studiem, a že prostě a jednoduše některé obory si nemohou přivydělávat v průběhu studia například v kavárně,“ sdělil člen sněmovního sociálního výboru Aleš Juchelka (ANO). Peníze využijí na potřeby do školy i jídlo Například Petra Šebková peníze na děti od dvou partnerů dostává, odkázaná je ale i na podporu od státu – včetně přídavků. Má tři děti, automaticky tak teď získá i tři pětitisícové příspěvky. V případě starších dětí to bude pomoc hlavně se začátkem školního roku. „Vyčerpá se to na kroužky a na tyhle věci, na základní potřeby jako sešity, pera a vybavení do školy,“ vyjmenovává Šebková. To v rodině Markéty Chmelařové budou muset o příspěvky na dvě děti požádat. „Nejsme na tom tak dobře, abychom to nechali plavat. Myslím si, že se to rozpustí normálně v měsíčních výdajích za jídlo, za věci pro děti a další,“ uvádí. Stanjura: Debata musí být zasazena do kontextu snižování schodků O další podpoře včetně navýšení rodičovského příspěvku, který pobírají rodiče na nejmladší dítě v rodině do čtyř let, chce ministerstvo jednat. „Dáváme dohromady priority pro rozpočet roku 2023, kde za nás jako za ministerstvo rozhodně budeme chtít zahrnout i otázku zvýšení rodičáku od 1. ledna,“ říká Jurečka. „Určitě budeme podporovat zvýšení, protože se naposledy zvyšoval v roce 2020, a myslím, že je důležitá podpora rodin s dětma,“ dodává místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) debatu o zvyšování rodičovského příspěvku předpokládá v kontextu celkové pomoci hlavně kvůli rostoucím cenám energií. „Nepochybně ale musí být tato debata zasazena do reality rozpočtové konsolidace a snižování schodků, které nás počínaje příštím rokem navzdory válce čekají,“ uvádí Stanjura.