Nemocnice kvůli covidu omezují návštěvy, plošná opatření ministerstvo neplánuje

Většina z těchto infikovaných by tak v péči místních lékařů byla i bez pozitivního testu. Jejich věkový průměr je přes 75 let. Za ostatními pacienty návštěvy mohou, ale jen se zakrytými ústy a nosem. Mimo oddělení je toto opatření jen doporučené. Vedení nemocnice v pátek vydalo podobné nařízení také pro zdravotníky. Zakrývat si nos a ústa musejí na všech pracovištích, a to kvůli šíření nákazy mezi lékaři a sestrami. V izolaci jich je teď sedmnáct.

Ministerstvo řeší testování

Ministerstvo zdravotnictví ale zvažuje znovuzavedení preventivních PCR testů hrazených pojišťovnami. Mohlo by přinést větší zájem o testování.

„Jednáme se zdravotními pojišťovnami, jakým způsobem by měla být řešena kapacita PCR a antigenních testů. Tak, aby to testování opravdu bylo co nejdostupnější,“ sděluje náměstek resortu zdravotnictví Josef Pavlovic. Konkrétní parametry chce úřad představit do konce prázdnin.

Člověk má test na covid-19 hrazený, jen pokud ho na něj pošle lékař. V ostatních případech si jej platí sám. Maximální cena standardního PCR testu, u kterého je výsledek do dvou dnů, je 814 korun, u antigenního testu 201 korun.