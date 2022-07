ŽIVĚ: Sněmovna jedná o snížení plateb za pojištěnce i zákazu plastů

Zákaz jednorázových plastů se týká například příborů, talířů, brček, vatových tyčinek či tyček na uchycení balonků, nápojových kelímků z polystyrenu a výrobků z oxoplastu. Po zákazu by se podle ministerstva životního prostředí měla ročně snížit spotřeba těchto výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů. S návrhem zakázat jednorázové plasty přišla EU.

Vládní návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve spojení poslaneckými úpravami předpokládá, že platby se po lednovém zvýšení od srpna sníží. Stát by tak odvedl za celý letošek do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Od roku 2024 má být zároveň zavedena automatická valorizace zdravotních plateb státu.

Poslanci by se také mohli ve druhém čtení zabývat novelou zákona o vnitrozemské plavbě. Hospodářský výbor do něj doporučil vložit návrh, který by umožnil vodákům plavit se po vybraných úsecích tuzemských řek s půl promile alkoholu v krvi bez hrozby pokuty.