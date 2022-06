Soud poslal do vazby bývalého náměstka dopravního podniku Augustína

Výslech podle Scheinherra trval tři hodiny. „Byl jsem tam se dvěma vyšetřovateli a asi deseti obhájci těch, kteří jsou obviněni. Musím říci, že jsem trošku vyčerpán, ale věřím, že jsem zase pomohl policii a vyšetřovatelům posunout případ o kousek dál,“ komentoval.

Kritiku opozičních uskupení v pražském zastupitelstvu ANO a ODS, ale i své kolegyně v radě města Hany Marvanové (STAN), odmítl.

Kdyby cokoli řekl, tak by podle něj aktéři kauzu velmi rychle zametli pod koberec a k ničemu by to nevedlo. Řešit podobná podezření ve stranických aparátech je podle něj praktika patřící do minulosti. „Odpovědný politik má toto řešit s policií, nezametat to pod koberec politické strany a udržet mlčenlivost,“ zdůraznil.

Dodal, že z pozice předsedy dozorčí rady DPP zároveň po celou dobu prosazoval a také prosadil systémová opatření vedoucí ke kontrole veřejných zakázek. Patří mezi ně podle něj nová směrnice týkající se zakázek, metodika jejich zadávání nebo standardizace smluv. „Smlouvy jsou například nově z většiny podepisovány pouze elektronicky, tak aby nedošlo během podpisového kolečka k nějakým změnám,“ doplnil. Kritika, že manažersky selhal, je proto podle něj bezpředmětná.