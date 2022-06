Ministr školství Gazdík bude chtít po vládě 1,75 miliardy na navýšení platů nepedagogů od letošního září

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v Otázkách Václava Moravce řekl, že bude žádat vládu o 1,75 miliardy korun na navýšení platů nepedagogických pracovníků. Více peněz by podle něj měli dostat od září. Naopak nepočítá s tím, že by ještě letos dostali přidáno i pedagogové. Těm by podle Gazdíka měly růst platy od ledna příštího roku. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) kritizoval nedostatek peněz v resortu. Na školství se podle něj nemá šetřit.